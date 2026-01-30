Venezia, Stroppa: «Non parlo di classifica, il nostro obiettivo è a lunga scadenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 132603

In vista del match di domani al “Penzo” tra Venezia e Carrarese, con calcio di inizio in programma per le ore 15.00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei lagunari, Giovanni Stroppa.

«Rispetto alla partita d’andata sono cambiati i risultati e l’atteggiamento – ha dichiarato il tecnico -. Ora siamo più convinti e più incisivi in tutte le fasi. La squadra ha mantenuto quanto di buono stava facendo, aggiungendo la cattiveria di andare a prendere le cose. I risultati sono figli di tutte questi fattori»

Sulla classifica, Stroppa dichiara: «Non ho mai parlato, neanche ai ragazzi. Il nostro obiettivo è a lunga scadenza. Continuiamo a lavorare con la testa bassa per migliorare gli aspetti che ora non vanno bene. Stiamo lavorando da grande squadra»

L’allenatore dei lagunari ha poi lanciato uno sguardo al prossimo avversario: «La Carrarese è una squadra che in questo momento ha un allenatore che sta facendo un lavoro eccezionale. Si trova in una posizione che merita: è partita per doversi parlare, ma ha una grande qualità di gioco e gioca in maniera spensierata. Sono frizzanti, sono fortissimi nelle transizioni»

Infine, sugli indisponibili: «Non ho recuperato Sverko. Dagasso e Farij sono convocati. Matteo porta freschezza e qualità, mentre Marko ora deve trovare un ruolo in modo che si possa inserire al più presto, tenendo conto che la squadra non deve perdere ritmo»

