Sorteggi Europa League: ecco l’avversario del Bologna. Tutti gli accoppiamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 133759

Si sono svolti nella giornata di oggi i sorteggi per i play-off di qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Unica italiana interessata il Bologna, che alla vigilia del sorteggio si presentava come testa di serie.

Sorteggio benevolo per la formazione di Vincenzo Italiano, che pescano il Brann, club norvegese arrivato al 24esimo posto nella prima fase a girone unico. I due match si svolgeranno il 19 e il 26 febbraio

Di seguito tutti gli accoppiamenti:

Brann-BOLOGNA

Paok-Celta Vigo

Lille-Stella Rossa

Panathinaikos-Viktoria Plzen

Fenerbahce-Nottingham Forest

Ludogorets-Ferencvaros

Celtic-Stoccarda

Dinamo Zagabria-Genk

