Sorteggi Europa League: ecco l’avversario del Bologna. Tutti gli accoppiamenti
Si sono svolti nella giornata di oggi i sorteggi per i play-off di qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Unica italiana interessata il Bologna, che alla vigilia del sorteggio si presentava come testa di serie.
Sorteggio benevolo per la formazione di Vincenzo Italiano, che pescano il Brann, club norvegese arrivato al 24esimo posto nella prima fase a girone unico. I due match si svolgeranno il 19 e il 26 febbraio
Di seguito tutti gli accoppiamenti:
Brann-BOLOGNA
Paok-Celta Vigo
Lille-Stella Rossa
Panathinaikos-Viktoria Plzen
Fenerbahce-Nottingham Forest
Ludogorets-Ferencvaros
Celtic-Stoccarda
Dinamo Zagabria-Genk