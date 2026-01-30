Juve Stabia, in arrivo Kassama e Ricciardi

La Juve Stabia è pronta a mettere a segno un doppio colpo, per rinforzare la rosa a disposizione di mister Abate in vista della seconda metà di stagione. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il primo colpo sarebbe quello di Sheriff Kassama, dopo l’intesa raggiunta tra le vespe e il Trento, proprietario del cartellino.

Classe 2004, Kassama ha disputato questa prima parte di stagione tra le fila del Bari, trovando però poco spazio. Il calciatore arriverà alla corte di Abate con la formula del prestito, pronto ad una nuova avventura il Serie B.

Sempre secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, oltre a Kassama in arrivo per la Juve Stabia anche il laterale, Manuel Ricciardi. Per il classe 2000 si prevede un trasferimento a titolo definitivo, dopo aver messo a segno 7 reti in 20 presenze in questa prima parte di stagione con il Cosenza.