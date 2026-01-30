Juve Stabia, in arrivo Kassama e Ricciardi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 135141

La Juve Stabia è pronta a mettere a segno un doppio colpo, per rinforzare la rosa a disposizione di mister Abate in vista della seconda metà di stagione. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il primo colpo sarebbe quello di Sheriff Kassama, dopo l’intesa raggiunta tra le vespe e il Trento, proprietario del cartellino.

Classe 2004, Kassama ha disputato questa prima parte di stagione tra le fila del Bari, trovando però poco spazio. Il calciatore arriverà alla corte di Abate con la formula del prestito, pronto ad una nuova avventura il Serie B.

Sempre secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, oltre a Kassama in arrivo per la Juve Stabia anche il laterale, Manuel Ricciardi. Per il classe 2000 si prevede un trasferimento a titolo definitivo, dopo aver messo a segno 7 reti in 20 presenze in questa prima parte di stagione con il Cosenza.

Altre notizie

Screenshot 2026-01-30 132603

Venezia, Stroppa: «Non parlo di classifica, il nostro obiettivo è a lunga scadenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Schermata_2025-03-22_alle_00.12.16-1742598886601.png--il_bari_appeso_a_un_filo__moreno_longo_l_ultima__carta_

Bari-Palermo, i convocati di Longo: out Nikolaou

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Cardinali-annuncio-web

Reggiana, UFFICIALE: in porta arriva Cardinali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 123853

Sudtirol, Castori: «Catanzaro squadra solida, serviranno condizione fisica e continuità mentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 120404

Spezia, UFFICIALE: arriva Ruggero dalla Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 113201

Cagliari, acquistato l’ex primavera del Palermo Gallea

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo ascolo 2-2 (105) brunori soleri

Il Secolo: “Samp, vicino il colpo Soleri. Si ricompone la coppia di Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
di-marzio

Palermo, avanti per Johnsen: contatti in corso con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
corrado

Il Tirreno: “Corrado chiude il caso Tramoni: «Avevo già risposto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (66) gyasi nikolaou

Bari-Palermo, Nikolaou verso il forfait: chance per Stabile dal 1’

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
csm_Cutrone_LaPresse_f9c90c4ced (1)

Tuttosport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Gazzetta dello Sport: “Colpo Monza: c’è Cutrone. Caprari trasloca a Padova Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-01-30 135141

Juve Stabia, in arrivo Kassama e Ricciardi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 133759

Sorteggi Europa League: ecco l’avversario del Bologna. Tutti gli accoppiamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 132603

Venezia, Stroppa: «Non parlo di classifica, il nostro obiettivo è a lunga scadenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Schermata_2025-03-22_alle_00.12.16-1742598886601.png--il_bari_appeso_a_un_filo__moreno_longo_l_ultima__carta_

Bari-Palermo, i convocati di Longo: out Nikolaou

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Cardinali-annuncio-web

Reggiana, UFFICIALE: in porta arriva Cardinali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026