Monza, Bianco: «Dany Mota recuperato. Nuovi arrivi? Mi aspetto tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

MONZA – In vista del match domenica 1 febbraio all’Eugeno tra Padova e Monza, valevole per la 22a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei brianzoli, Paolo Bianco.

«La squadra ha fatto un percorso che è iniziato nel secondo tempo della partita contro il Padova dell’andata – ha dichiarato il tecnico -. Questo è un momento delicato della stagione, tante squadre stanno cambiando»

Sul mercato e i nuovi innesti, Bianco ha dichiarato: «Mi aspetto tanto dai nuovi, come sta facendo Hernani. Caso può spostare gli equilibri. Sono contento che fra poco finisca, sono ancora più contento quando la società mi fa dei regali come quelli che mi ha già fatto. Sarei contento per l’arrivo di Cutrone, dobbiamo aumentare il numero di reti, sarebbe la ciliegina sulla torta»

Poi uno sguardo agli indisponibili: «Abbiamo recuperato Dany Mota. Petagna non ci sarà ma rientrerà più presto del previsto. Abbiamo fuori Antov, Galazzi, Forson e Maric»

Infine, sul percorso in campionato: «Noi quando non siamo nella giornata giusta ci complichiamo la vita, al di là di chi abbiamo di fronte, che sia Frosinone o Pescara»

Altre notizie

ambrosino

Modena, in chiusura Ambrosino: arriva in prestito secco dal Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci verso lo Spezia: «Serie B agonistica, servono giocatori forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file2 - 2026-01-30T144033.126

Spezia, Cassata: «A Genova senza tifosi? Questo non è calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file1 - 2026-01-30T142959.753

Catanzaro, colpo in difesa: a sorpresa arriva Fellipe Jack

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 135141

Juve Stabia, in arrivo Kassama e Ricciardi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 132603

Venezia, Stroppa: «Non parlo di classifica, il nostro obiettivo è a lunga scadenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Schermata_2025-03-22_alle_00.12.16-1742598886601.png--il_bari_appeso_a_un_filo__moreno_longo_l_ultima__carta_

Bari-Palermo, i convocati di Longo: out Nikolaou

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Cardinali-annuncio-web

Reggiana, UFFICIALE: in porta arriva Cardinali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 123853

Sudtirol, Castori: «Catanzaro squadra solida, serviranno condizione fisica e continuità mentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 120404

Spezia, UFFICIALE: arriva Ruggero dalla Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo ascolo 2-2 (105) brunori soleri

Il Secolo: “Samp, vicino il colpo Soleri. Si ricompone la coppia di Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (66) gyasi nikolaou

Bari-Palermo, Nikolaou verso il forfait: chance per Stabile dal 1’

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

ambrosino

Modena, in chiusura Ambrosino: arriva in prestito secco dal Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci verso lo Spezia: «Serie B agonistica, servono giocatori forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file2 - 2026-01-30T144033.126

Spezia, Cassata: «A Genova senza tifosi? Questo non è calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file1 - 2026-01-30T142959.753

Catanzaro, colpo in difesa: a sorpresa arriva Fellipe Jack

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco: «Dany Mota recuperato. Nuovi arrivi? Mi aspetto tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026