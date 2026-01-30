Monza, Bianco: «Dany Mota recuperato. Nuovi arrivi? Mi aspetto tanto»

MONZA – In vista del match domenica 1 febbraio all’Eugeno tra Padova e Monza, valevole per la 22a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei brianzoli, Paolo Bianco.

«La squadra ha fatto un percorso che è iniziato nel secondo tempo della partita contro il Padova dell’andata – ha dichiarato il tecnico -. Questo è un momento delicato della stagione, tante squadre stanno cambiando»

Sul mercato e i nuovi innesti, Bianco ha dichiarato: «Mi aspetto tanto dai nuovi, come sta facendo Hernani. Caso può spostare gli equilibri. Sono contento che fra poco finisca, sono ancora più contento quando la società mi fa dei regali come quelli che mi ha già fatto. Sarei contento per l’arrivo di Cutrone, dobbiamo aumentare il numero di reti, sarebbe la ciliegina sulla torta»

Poi uno sguardo agli indisponibili: «Abbiamo recuperato Dany Mota. Petagna non ci sarà ma rientrerà più presto del previsto. Abbiamo fuori Antov, Galazzi, Forson e Maric»

Infine, sul percorso in campionato: «Noi quando non siamo nella giornata giusta ci complichiamo la vita, al di là di chi abbiamo di fronte, che sia Frosinone o Pescara»