Catanzaro, colpo in difesa: a sorpresa arriva Fellipe Jack

Il Catanzaro piazza un colpo a sorpresa per rinforzare il reparto arretrato. In attesa di chiarire il futuro di Alphadjo Cissé, il club giallorosso ha individuato il profilo giusto dopo l’addio di Bettella e ha accelerato le operazioni su indicazione del ds Polito.

Come riportato da TMW, il Catanzaro ha infatti chiuso per Fellipe Jack, difensore classe 2006 di proprietà del Como. Il giovane centrale ha disputato la prima parte di stagione con la maglia dello Spezia, mettendosi in evidenza nonostante la giovane età.

Ora per lui è pronto il trasferimento in Calabria: l’operazione si basa sulla formula del prestito, con l’accordo in via di definizione tra le parti. Un innesto di prospettiva che conferma la volontà del Catanzaro di puntare su giovani talenti per dare solidità e profondità alla difesa.