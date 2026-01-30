Spezia, Cassata: «A Genova senza tifosi? Questo non è calcio»

Alla vigilia del delicato derby contro la Sampdoria, snodo cruciale nella corsa salvezza, Francesco Cassata ha parlato a La Nazione, raccontando il suo legame profondo con lo Spezia e con la sua gente. «Sarebbe un sogno restare a vita allo Spezia», ha dichiarato il centrocampista, sottolineando come l’affetto ricevuto sin dal suo ritorno lo abbia responsabilizzato: «Ho avvertito subito l’affetto per me ed essendo di Spezia la fiducia va ricambiata con prestazioni convincenti».

Cassata ha poi ricordato con emozione la fascia da capitano indossata a Palermo, simbolo di un percorso iniziato da tifoso al Picco, soffermandosi sull’anima della piazza: «Qui c’è la voglia di non mollare mai né fare passi indietro. Incarno laboriosità, ironia e ovviamente l’immancabile mugugno».

Infine, uno sguardo alla sfida e una riflessione dura sull’assenza dei tifosi sugli spalti: «Servirà affrontare la gara in modo pragmatico, puntando sulla forza del gruppo. Niente tifosi? È incredibile, stiamo arrivando a un punto di non ritorno. Senza tifosi non esiste il calcio». Parole forti, che fotografano il momento e il sentimento di chi il calcio lo vive prima di tutto con il cuore.