Sampdoria, Gregucci verso lo Spezia: «Serie B agonistica, servono giocatori forti»

Vigilia di campionato per la Sampdoria, che domani sera alle 19.30 affronterà lo Spezia al Ferraris in un derby ligure dal peso specifico enorme in chiave salvezza. Alla vigilia, il tecnico blucerchiato Angelo Gregucci è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Bogliasco, partendo dalla questione Salvatore Esposito: «Penso che per gestione della palla, per imbucata e per piazzata non ci sia un alter ego di Esposito. È un giocatore con qualità differenti dagli altri. Per gestione e per passaggi chiave è Ricci, ma non volevo eludere la domanda e chiedo scusa».

Con il mercato ancora aperto, l’allenatore ha sottolineato il clima particolare: «È un momento di concitazione che vale per noi ma anche per gli altri. Sono gli ultimi giorni di una sessione che una volta era chiamata di riparazione». Sullo Spezia: «Mi aspetto una squadra che sta cambiando e che farà una partita seria. Dovremo contrapporci con le stesse motivazioni perché per entrambi la classifica è importante».

Attenzione anche ai singoli, come Artistico: «È un ragazzo che sta perforando bene. Cercheremo di contrapporci in maniera solida». Sul mercato Gregucci è chiaro: «Io ora lo farei fermare il mercato», mentre sui nuovi arrivi aggiunge: «Stiamo prendendo giocatori con caratteristiche importanti. La Serie B ti impone di essere agonisticamente forte».

Sulla partita: «Bisogna saper leggere le situazioni. Sarà una gara combattuta dove l’episodio potrà determinare». Nessun riferimento ai moduli: «Io andrei più sui principi di gioco», mentre sul calendario fitto avverte: «Febbraio comprime gare dall’importanza vitale».

Capitolo attacco e scelte tecniche: «A noi interessa avere 11 giocatori efficienti che sappiano cosa fare», mentre sulla possibile squalifica taglia corto: «Sono inscalfibile». In chiusura, su Martinelli: «È un ragazzo giovane che ha qualità, dovrà allenarsi bene per guadagnarsi il posto. Alla Samp l’undici si sceglie nel lavoro quotidiano, non in Football Manager».