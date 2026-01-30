Modena, in chiusura Ambrosino: arriva in prestito secco dal Napoli
Il Modena è pronto a piazzare un nuovo colpo in entrata. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, è in fase di chiusura l’operazione che porterà Giuseppe Ambrosino in gialloblù.
L’attaccante classe 2003 arriverà dal Napoli con la formula del prestito secco. Decisivo il blitz effettuato nella giornata di ieri dalla dirigenza emiliana, che ha permesso al Modena di superare la concorrenza di altri cinque club di Serie B interessati al giocatore.
Un innesto importante per il reparto offensivo, con Ambrosino pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico per la seconda parte di stagione.