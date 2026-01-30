Modena, in chiusura Ambrosino: arriva in prestito secco dal Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
ambrosino

Il Modena è pronto a piazzare un nuovo colpo in entrata. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, è in fase di chiusura l’operazione che porterà Giuseppe Ambrosino in gialloblù.

L’attaccante classe 2003 arriverà dal Napoli con la formula del prestito secco. Decisivo il blitz effettuato nella giornata di ieri dalla dirigenza emiliana, che ha permesso al Modena di superare la concorrenza di altri cinque club di Serie B interessati al giocatore.

Un innesto importante per il reparto offensivo, con Ambrosino pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico per la seconda parte di stagione.

Altre notizie

palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci verso lo Spezia: «Serie B agonistica, servono giocatori forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file2 - 2026-01-30T144033.126

Spezia, Cassata: «A Genova senza tifosi? Questo non è calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file1 - 2026-01-30T142959.753

Catanzaro, colpo in difesa: a sorpresa arriva Fellipe Jack

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco: «Dany Mota recuperato. Nuovi arrivi? Mi aspetto tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 135141

Juve Stabia, in arrivo Kassama e Ricciardi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 132603

Venezia, Stroppa: «Non parlo di classifica, il nostro obiettivo è a lunga scadenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Schermata_2025-03-22_alle_00.12.16-1742598886601.png--il_bari_appeso_a_un_filo__moreno_longo_l_ultima__carta_

Bari-Palermo, i convocati di Longo: out Nikolaou

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Cardinali-annuncio-web

Reggiana, UFFICIALE: in porta arriva Cardinali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 123853

Sudtirol, Castori: «Catanzaro squadra solida, serviranno condizione fisica e continuità mentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 120404

Spezia, UFFICIALE: arriva Ruggero dalla Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 113201

Cagliari, acquistato l’ex primavera del Palermo Gallea

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo ascolo 2-2 (105) brunori soleri

Il Secolo: “Samp, vicino il colpo Soleri. Si ricompone la coppia di Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

ambrosino

Modena, in chiusura Ambrosino: arriva in prestito secco dal Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci verso lo Spezia: «Serie B agonistica, servono giocatori forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file2 - 2026-01-30T144033.126

Spezia, Cassata: «A Genova senza tifosi? Questo non è calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file1 - 2026-01-30T142959.753

Catanzaro, colpo in difesa: a sorpresa arriva Fellipe Jack

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco: «Dany Mota recuperato. Nuovi arrivi? Mi aspetto tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026