Mantova, UFFICIALE: arriva Junior Ligue dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file3 - 2026-01-30T151851.057

Nuova operazione in entrata per il Mantova, che rinforza la corsia mancina con un profilo giovane e di prospettiva. Il club virgiliano ha ufficializzato l’ingaggio di Calixte Paul Junior Ligue, esterno sinistro svizzero classe 2005, arrivato dal Venezia.

Questo il comunicato diffuso dalla società biancorossa:
«Mantova 1911 annuncia l’ingaggio di Calixte Paul Junior Ligue, esterno sinistro di nazionalità svizzera classe 2005 che approda in BiancoRosso dal Venezia FC con la formula del prestito. Junior Ligue indosserà la maglia numero 20. Benvenuto a Mantova ragazzo!».

Altre notizie

palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Modena, Sottil verso l’Empoli: «Con Pescara e Palermo operai, domani dovremo essere minatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
benali bari

Reggiana, colpo in arrivo: in chiusura Benali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
ambrosino

Modena, in chiusura Ambrosino: arriva in prestito secco dal Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci verso lo Spezia: «Serie B agonistica, servono giocatori forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file2 - 2026-01-30T144033.126

Spezia, Cassata: «A Genova senza tifosi? Questo non è calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file1 - 2026-01-30T142959.753

Catanzaro, colpo in difesa: a sorpresa arriva Fellipe Jack

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco: «Dany Mota recuperato. Nuovi arrivi? Mi aspetto tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 135141

Juve Stabia, in arrivo Kassama e Ricciardi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 132603

Venezia, Stroppa: «Non parlo di classifica, il nostro obiettivo è a lunga scadenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Schermata_2025-03-22_alle_00.12.16-1742598886601.png--il_bari_appeso_a_un_filo__moreno_longo_l_ultima__carta_

Bari-Palermo, i convocati di Longo: out Nikolaou

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Cardinali-annuncio-web

Reggiana, UFFICIALE: in porta arriva Cardinali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 123853

Sudtirol, Castori: «Catanzaro squadra solida, serviranno condizione fisica e continuità mentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Palermo, Johnsen sempre più vicino: passi avanti decisivi con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Modena, Sottil verso l’Empoli: «Con Pescara e Palermo operai, domani dovremo essere minatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
benali bari

Reggiana, colpo in arrivo: in chiusura Benali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file3 - 2026-01-30T151851.057

Mantova, UFFICIALE: arriva Junior Ligue dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
ambrosino

Modena, in chiusura Ambrosino: arriva in prestito secco dal Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026