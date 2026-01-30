Mantova, UFFICIALE: arriva Junior Ligue dal Venezia
Nuova operazione in entrata per il Mantova, che rinforza la corsia mancina con un profilo giovane e di prospettiva. Il club virgiliano ha ufficializzato l’ingaggio di Calixte Paul Junior Ligue, esterno sinistro svizzero classe 2005, arrivato dal Venezia.
Questo il comunicato diffuso dalla società biancorossa:
«Mantova 1911 annuncia l’ingaggio di Calixte Paul Junior Ligue, esterno sinistro di nazionalità svizzera classe 2005 che approda in BiancoRosso dal Venezia FC con la formula del prestito. Junior Ligue indosserà la maglia numero 20. Benvenuto a Mantova ragazzo!».