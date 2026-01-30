Reggiana, colpo in arrivo: in chiusura Benali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
benali bari

La Reggiana è pronta a chiudere un nuovo innesto per rinforzare la rosa. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, il club granata è in chiusura per l’arrivo di Benali.

L’operazione è ormai alle battute finali e potrebbe regalare a mister e tifosi un rinforzo importante per la seconda parte di stagione. Restano da sistemare solo gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità, ma la trattativa è ben avviata e destinata a concretizzarsi a breve.

Altre notizie

palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Palermo, Johnsen sempre più vicino: passi avanti decisivi con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Modena, Sottil verso l’Empoli: «Con Pescara e Palermo operai, domani dovremo essere minatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file3 - 2026-01-30T151851.057

Mantova, UFFICIALE: arriva Junior Ligue dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
ambrosino

Modena, in chiusura Ambrosino: arriva in prestito secco dal Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci verso lo Spezia: «Serie B agonistica, servono giocatori forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file2 - 2026-01-30T144033.126

Spezia, Cassata: «A Genova senza tifosi? Questo non è calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file1 - 2026-01-30T142959.753

Catanzaro, colpo in difesa: a sorpresa arriva Fellipe Jack

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco: «Dany Mota recuperato. Nuovi arrivi? Mi aspetto tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 135141

Juve Stabia, in arrivo Kassama e Ricciardi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 132603

Venezia, Stroppa: «Non parlo di classifica, il nostro obiettivo è a lunga scadenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Schermata_2025-03-22_alle_00.12.16-1742598886601.png--il_bari_appeso_a_un_filo__moreno_longo_l_ultima__carta_

Bari-Palermo, i convocati di Longo: out Nikolaou

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Cardinali-annuncio-web

Reggiana, UFFICIALE: in porta arriva Cardinali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Palermo, Johnsen sempre più vicino: passi avanti decisivi con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Modena, Sottil verso l’Empoli: «Con Pescara e Palermo operai, domani dovremo essere minatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
benali bari

Reggiana, colpo in arrivo: in chiusura Benali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file3 - 2026-01-30T151851.057

Mantova, UFFICIALE: arriva Junior Ligue dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
ambrosino

Modena, in chiusura Ambrosino: arriva in prestito secco dal Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026