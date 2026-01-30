Reggiana, colpo in arrivo: in chiusura Benali

La Reggiana è pronta a chiudere un nuovo innesto per rinforzare la rosa. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, il club granata è in chiusura per l’arrivo di Benali.

L’operazione è ormai alle battute finali e potrebbe regalare a mister e tifosi un rinforzo importante per la seconda parte di stagione. Restano da sistemare solo gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità, ma la trattativa è ben avviata e destinata a concretizzarsi a breve.