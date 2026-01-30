Modena, Sottil verso l’Empoli: «Con Pescara e Palermo operai, domani dovremo essere minatori»

Alla vigilia della sfida contro l’Empoli, il tecnico del Modena Andrea Sottil ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, partendo dal tema della crescita dei giovani in rosa: «La valorizzazione dei giovani è un chiaro orientamento e obiettivo di questa proprietà. La soddisfazione per me e per i miei collaboratori è vincere le partite e stare più in alto in classifica, ma è anche vero che la proprietà mi ha chiesto di far crescere questi talenti, sia per il presente che per il futuro. I ragazzi sono stati scelti con logica e accuratezza e hanno tutti margini di crescita».

Poi l’attenzione si è spostata sulla gara contro gli azzurri: «Dell’Empoli non mi fido, per me rimane una squadra fortissima. Le due sconfitte consecutive non vogliono dire nulla. Ha un allenatore molto esperto, per questo abbiamo l’obbligo di andare super concentrati. Siamo stati operai contro Pescara e Palermo, ora dovremmo essere minatori. Dovremo uscire dal campo con la maglia sporca e sudata, domani il Modena darà battaglia».

Infine un aggiornamento sulla rosa: «Sersanti contavamo di recuperarlo per questa gara, ma ha ancora un leggero edema e non possiamo rischiare nulla. Sicuramente da lunedì sarà in squadra».