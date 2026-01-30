Modena, Sottil verso l’Empoli: «Con Pescara e Palermo operai, domani dovremo essere minatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Alla vigilia della sfida contro l’Empoli, il tecnico del Modena Andrea Sottil ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, partendo dal tema della crescita dei giovani in rosa: «La valorizzazione dei giovani è un chiaro orientamento e obiettivo di questa proprietà. La soddisfazione per me e per i miei collaboratori è vincere le partite e stare più in alto in classifica, ma è anche vero che la proprietà mi ha chiesto di far crescere questi talenti, sia per il presente che per il futuro. I ragazzi sono stati scelti con logica e accuratezza e hanno tutti margini di crescita».

Poi l’attenzione si è spostata sulla gara contro gli azzurri: «Dell’Empoli non mi fido, per me rimane una squadra fortissima. Le due sconfitte consecutive non vogliono dire nulla. Ha un allenatore molto esperto, per questo abbiamo l’obbligo di andare super concentrati. Siamo stati operai contro Pescara e Palermo, ora dovremmo essere minatori. Dovremo uscire dal campo con la maglia sporca e sudata, domani il Modena darà battaglia».

Infine un aggiornamento sulla rosa: «Sersanti contavamo di recuperarlo per questa gara, ma ha ancora un leggero edema e non possiamo rischiare nulla. Sicuramente da lunedì sarà in squadra».

Altre notizie

palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Palermo, Johnsen sempre più vicino: passi avanti decisivi con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
benali bari

Reggiana, colpo in arrivo: in chiusura Benali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file3 - 2026-01-30T151851.057

Mantova, UFFICIALE: arriva Junior Ligue dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
ambrosino

Modena, in chiusura Ambrosino: arriva in prestito secco dal Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci verso lo Spezia: «Serie B agonistica, servono giocatori forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file2 - 2026-01-30T144033.126

Spezia, Cassata: «A Genova senza tifosi? Questo non è calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file1 - 2026-01-30T142959.753

Catanzaro, colpo in difesa: a sorpresa arriva Fellipe Jack

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco: «Dany Mota recuperato. Nuovi arrivi? Mi aspetto tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 135141

Juve Stabia, in arrivo Kassama e Ricciardi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 132603

Venezia, Stroppa: «Non parlo di classifica, il nostro obiettivo è a lunga scadenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Schermata_2025-03-22_alle_00.12.16-1742598886601.png--il_bari_appeso_a_un_filo__moreno_longo_l_ultima__carta_

Bari-Palermo, i convocati di Longo: out Nikolaou

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Cardinali-annuncio-web

Reggiana, UFFICIALE: in porta arriva Cardinali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Palermo, Johnsen sempre più vicino: passi avanti decisivi con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Modena, Sottil verso l’Empoli: «Con Pescara e Palermo operai, domani dovremo essere minatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
benali bari

Reggiana, colpo in arrivo: in chiusura Benali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
file3 - 2026-01-30T151851.057

Mantova, UFFICIALE: arriva Junior Ligue dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
ambrosino

Modena, in chiusura Ambrosino: arriva in prestito secco dal Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026