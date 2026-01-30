Palermo, Johnsen sempre più vicino: passi avanti decisivi con la Cremonese

Potrebbe essere arrivata alle battute finali una delle principali telenovele del calciomercato di Serie B. Il Palermo ha infatti compiuto passi avanti significativi per Dennis Johnsen, centrocampista offensivo della Cremonese, individuato come uno dei rinforzi prioritari per il reparto avanzato. A riportarlo è Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, che parla di una trattativa entrata nella fase decisiva.

Il club rosanero, secondo quanto riferisce ancora Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, avrebbe messo sul piatto un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino del classe 1998, pronto a firmare un contratto di tre anni e mezzo. Johnsen rappresenta il profilo scelto dalla dirigenza per rinforzare la trequarti offensiva, potendo agire sia da ala sinistra sia da trequartista, oltre che da mezzala.

Il norvegese sarebbe in uscita dalla Cremonese, dove in stagione ha collezionato 11 presenze e una rete, e tornerebbe così in Serie B dopo le precedenti esperienze con Venezia e con lo stesso club grigiorosso. Un campionato che conosce bene e nel quale ha già lasciato il segno, come ricostruisce Tuttomercatoweb.com nell’analisi firmata da Alessio Alaimo.

I numeri confermano l’impatto di Johnsen in cadetteria: 129 presenze complessive, 17 gol e 25 assist, dati che ne fanno un profilo affidabile e già pronto per puntare a un nuovo obiettivo promozione. Il Palermo lavora per chiudere l’operazione nelle prossime ore, consapevole di essere vicino a un innesto di esperienza e duttilità, come sottolinea ancora Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com.