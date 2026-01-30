Pisa, Gilardino blinda Tramoni: «Resta con noi, scelta condivisa»

Testa al campo, alle responsabilità e a una partita che pesa. Alla vigilia di Pisa-Sassuolo, Alberto Gilardino ha parlato dalla sala stampa dell’Arena Garibaldi fissando i temi chiave della sfida e mettendo un punto definitivo sulle distrazioni delle ultime settimane, a partire dal caso Tramoni.

«Dobbiamo rispondere a noi stessi, al club e ai nostri tifosi», ha spiegato il tecnico nerazzurro. «Io alla squadra ho parlato solo del Sassuolo. È vero che si è parlato di altro, ma per noi l’unico focus è la partita». Un messaggio netto, ribadito anche entrando nel merito della situazione di Matteo Tramoni.

Gilardino ha confermato il confronto diretto con il giocatore: «Lunedì ho parlato con lui, ho rinnovato la stima e la fiducia. È stata una sua volontà e una mia volontà. La fiducia non si basa solo sul fatto di essere titolare, perché con i cinque cambi ognuno diventa indispensabile». Poi la chiusura definitiva: «Questo argomento lo archiviamo velocemente. Siamo felici che rimanga con noi e che possa dare un grande contributo da qui alla fine».

Sul fronte squadra, le sensazioni sono positive. «Stanno tutti bene quelli che ho a disposizione», ha spiegato Gilardino, sottolineando come anche Moreo e Meister, usciti acciaccati nell’ultima gara, si siano allenati regolarmente. «Abbiamo un desiderio forte di fare una partita da Pisa. Ce lo riconoscono tutti e lo abbiamo dimostrato».

Capitolo nuovi acquisti. Stojilkovic, arrivato da poco, sarà della partita: «Ha fatto il primo allenamento con la squadra, siamo stati insieme tre ore. Verrà con noi e sarà in panchina». Più cautela sugli altri innesti: Rafiu, Felipe e Rosen sono in crescita, ma il tecnico vuole valutare attentamente ogni aspetto fisico. «Non posso mettere a repentaglio il loro fisico. Mi sono preso 24 ore di tempo».

Infine, una certezza: Caracciolo sarà il capitano. «Domani porterà la fascia al braccio», ha annunciato Gilardino.

Messaggi chiari, pochi giri di parole e una direzione precisa: per il Pisa ora conta solo il Sassuolo. Tutto il resto è già stato messo alle spalle.