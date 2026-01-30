Barbera, la svolta è vicina: ristrutturazione pronta per Euro 2032

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Presentate quattro ipotesi progettuali. Lavori al via nel 2027, investimento fino a 350 milioni e stadio sempre utilizzabile dal Palermo.

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (9) tifosi curva renzo barbera

Lo stadio Renzo Barbera entra nella fase decisiva del suo futuro. La ristrutturazione dell’impianto palermitano potrebbe partire all’inizio del 2027 e concludersi entro la metà del 2031, rispettando così i tempi per rendere lo stadio idoneo a ospitare le partite degli Europei di calcio del 2032. L’investimento previsto oscilla tra 210 e 350 milioni di euro, a seconda delle soluzioni progettuali scelte.

Il quadro è emerso durante la conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale di Palermo, nel corso della quale il presidente Giulio Tantillo ha illustrato quattro proposte progettuali presentate dal club rosanero in una recente conferenza di servizi. Le ipotesi prevedono diverse varianti strutturali, tra cui la copertura totale dell’impianto e l’inserimento di aree verdi, elementi che incidono in maniera significativa sui costi complessivi.

Un altro nodo centrale riguarda la convenzione tra Comune e società rosanero, attualmente valida fino al 2032. L’orientamento è quello di un rinnovo con estensione della durata, così da consentire al club di rientrare dell’investimento sostenuto. Un intervento che verrebbe realizzato anche indipendentemente dall’inclusione ufficiale del Barbera nel circuito di Euro 2032.

I lavori dovrebbero essere organizzati per fasi, permettendo al Palermo di continuare a disputare regolarmente le gare casalinghe. Al termine della ristrutturazione, la capienza dello stadio sarebbe compresa tra 30 mila e 36 mila spettatori, standard che consentirebbe di ospitare competizioni UEFA fino agli ottavi di finale.

Non sono mancate le polemiche politiche. Le forze di opposizione in Consiglio comunale hanno criticato l’assenza di documentazione formale, parlando di una presentazione esclusivamente orale e parziale. Secondo i consiglieri, temi di tale portata dovrebbero essere affrontati con maggiore chiarezza e completezza, considerato che l’aula sarà chiamata a esprimersi su scelte strategiche per la città.

Allo stesso tempo, le opposizioni hanno accolto positivamente il fatto che esista finalmente un progetto per la trasformazione del Barbera, sottolineando l’importanza di trasparenza, condivisione e confronto su un’infrastruttura centrale per lo sport e per l’identità di Palermo.

Il percorso è ancora lungo, ma la direzione è tracciata: il Barbera si prepara a cambiare volto, con l’obiettivo di tornare protagonista anche sul palcoscenico internazionale.

Altre notizie

gilardino-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Pisa, Gilardino blinda Tramoni: «Resta con noi, scelta condivisa»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Palermo, Johnsen sempre più vicino: passi avanti decisivi con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Modena, Sottil verso l’Empoli: «Con Pescara e Palermo operai, domani dovremo essere minatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Schermata_2025-03-22_alle_00.12.16-1742598886601.png--il_bari_appeso_a_un_filo__moreno_longo_l_ultima__carta_

Bari-Palermo, i convocati di Longo: out Nikolaou

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo padova 1-0 (48) inzaghi

Bari-Palermo: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 095845

Alessia, il tifo che unisce oltre i colori: Venezia e Palermo insieme

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
di-marzio

Palermo, avanti per Johnsen: contatti in corso con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
corrado

Il Tirreno: “Corrado chiude il caso Tramoni: «Avevo già risposto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (66) gyasi nikolaou

Bari-Palermo, Nikolaou verso il forfait: chance per Stabile dal 1’

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 090223

Palermo, Inzaghi sorprende Emanuele Superstar: regalata la maglia di Atene

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 085020

Tuttosport: “Bari-Palermo, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (35) inzaghi

Tuttosport: “Il Palermo va a Bari per lo scatto da serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (9) tifosi curva renzo barbera

Barbera, la svolta è vicina: ristrutturazione pronta per Euro 2032

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
gilardino-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Pisa, Gilardino blinda Tramoni: «Resta con noi, scelta condivisa»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Palermo, Johnsen sempre più vicino: passi avanti decisivi con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Modena, Sottil verso l’Empoli: «Con Pescara e Palermo operai, domani dovremo essere minatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
benali bari

Reggiana, colpo in arrivo: in chiusura Benali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026