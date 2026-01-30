Bari-Palermo formazioni ufficiali: le scelte di Longo e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (42) pierozzi segre

Sono ufficiali le formazioni di Bari-Palermo, gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma questa sera alle 20.30 allo stadio San Nicola.

Nel Bari, Moreno Longo conferma gran parte dell’undici visto nelle ultime uscite e lancia Stabile dal primo minuto in difesa. Cerofolini è il portiere, con Cistana, Pucino e Stabile a comporre il reparto arretrato. A centrocampo spazio a Braunoder e Verreth, mentre sulle corsie agiscono Manè e Dorval. In avanti Moncini è il riferimento offensivo, supportato da Rao e De Pieri.

Il Palermo di Filippo Inzaghi risponde con la formazione tipo. Tra i pali Joronen, difesa composta da Bani, Peda e Ceccaroni, con Pierozzi e Augello sugli esterni. In mezzo al campo Segre e Ranocchia, sulla trequarti Palumbo e Le Douaron, alle spalle del capocannoniere Pohjanpalo.

Dirige l’incontro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Regattieri. Al VAR Antonio Giua, AVAR Paganessi.

FORMAZIONI UFFICIALI

BARI
Cerofolini; Cistana, Pucino (C), Stabile; Manè, Braunoder, Verreth, Dorval; Rao, De Pieri; Moncini.
A disposizione: Pissardo, Burgio, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Meroni, Kassama, Esteves, Cavuoti, Dickmann, Colangiuli, Cuni.
Allenatore: Longo.

PALERMO
Joronen; Bani (C), Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona.
Allenatore: Inzaghi.

