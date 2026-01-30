Di Mariano lascia Modena: passa al Padova

Nuova avventura per Francesco Di Mariano. L’esterno offensivo, ex Palermo, è un nuovo giocatore del Padova, che lo ha prelevato dal Modena. Lo scambio di documenti è stato completato nelle ultime ore, sancendo la chiusura dell’operazione.

A confermare l’accordo è Nicolò Schira, che attraverso i propri canali social ha annunciato il buon esito della trattativa, sottolineando come il club veneto abbia definito l’ingaggio dell’esterno classe 1996 nell’ambito delle operazioni di mercato invernali.

Per Di Mariano si tratta di un ritorno da protagonista dopo le esperienze maturate tra Serie A e Serie B, compresa quella in maglia rosanero.