Di Mariano lascia Modena: passa al Padova

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo modena 1-1 (90) Brunori di mariano

Nuova avventura per Francesco Di Mariano. L’esterno offensivo, ex Palermo, è un nuovo giocatore del Padova, che lo ha prelevato dal Modena. Lo scambio di documenti è stato completato nelle ultime ore, sancendo la chiusura dell’operazione.

A confermare l’accordo è Nicolò Schira, che attraverso i propri canali social ha annunciato il buon esito della trattativa, sottolineando come il club veneto abbia definito l’ingaggio dell’esterno classe 1996 nell’ambito delle operazioni di mercato invernali.

Per Di Mariano si tratta di un ritorno da protagonista dopo le esperienze maturate tra Serie A e Serie B, compresa quella in maglia rosanero.

Altre notizie

gilardino-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Pisa, Gilardino blinda Tramoni: «Resta con noi, scelta condivisa»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Palermo, Johnsen sempre più vicino: passi avanti decisivi con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
benali bari

Reggiana, colpo in arrivo: in chiusura Benali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
ambrosino

Modena, in chiusura Ambrosino: arriva in prestito secco dal Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 135141

Juve Stabia, in arrivo Kassama e Ricciardi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Cardinali-annuncio-web

Reggiana, UFFICIALE: in porta arriva Cardinali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 120404

Spezia, UFFICIALE: arriva Ruggero dalla Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 113201

Cagliari, acquistato l’ex primavera del Palermo Gallea

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo ascolo 2-2 (105) brunori soleri

Il Secolo: “Samp, vicino il colpo Soleri. Si ricompone la coppia di Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
di-marzio

Palermo, avanti per Johnsen: contatti in corso con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
corrado

Il Tirreno: “Corrado chiude il caso Tramoni: «Avevo già risposto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
csm_Cutrone_LaPresse_f9c90c4ced (1)

Tuttosport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

092b56e0-aa3b-45e4-928e-b2afbb5f39fb

Palermo, Palumbo ammonito: salterà la sfida con l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Palermo, Osti: «Mercato difficile, ma la squadra è forte e isolata dalle voci»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Entella Palermo 1-1 (10)

Bari-Palermo live: cronaca e risultato in tempo reale

Rosario Di Stefano Gennaio 30, 2026
palermo modena 1-1 (90) Brunori di mariano

Di Mariano lascia Modena: passa al Padova

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (42) pierozzi segre

Bari-Palermo formazioni ufficiali: le scelte di Longo e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026