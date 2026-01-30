Bari-Palermo 0-3: Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia lanciano il Palermo al terzo posto
Il Palermo lancia un segnale importantissimo al campionato. I rosanero di mister Inzaghi sbancano il San Nicola con un netto 0-3, in seguito ad una partita concreta e da grande squadra. A sbloccare il match ci pensa Le Douaron che di testa porta avanti i suoi al 57’. Il Palermo prende coraggio, trovando anche la via del raddoppio con il solito Pohjanpalo di testa. A sigillare il match ci pensa Ranocchia, che su rigore chiude i conti. Tre punti, clean sheet e terzo posto momentaneo. Di seguito la diretta testuale targata Ilovepalermocalcio.
SECONDO TEMPO
Triplice fischio! Il Palermo sbanca 0-3 il San Nicola e si porta momentaneamente al terzo posto.
Rapuano chiama 4’ di recupero.
85’ – Sfiduciato il Bari, dominano i rosanero.
84’ – Ultimo cambio per i rosanero. Fuori Bani per Vasic.
82’ – Si presenta Ranocchia che non sbaglia. Bari-Palermo 0-3 al San Nicola.
80’- Rigore per il Palermo! Giocata splendida di Corona che trova in area Gyasi che prima calcia e poi viene steso in area di rigore da Cistana.
75’ – Risponde ai cambi Longo: dentro Gytkjaer ed Esteves, per Moncini e Brounoder.
73’ – Tripla sostituzione per il Palermo: fuori Pohjanpalo, Le Douaron e Palumbo, dentro Gomes, Bereszynski e Corona.
70’ – Intervento fuori tempo di Pierozzi su Dorval, arriva il giallo.
69’ – Sostituzione per il Palermo. Fuori Le Douaron dentro Gyasi.
66’ – Gol del raddoppio per il Palermo! Palumbo cerca al centro Pohjanpalo, colpo di testa preciso che infilza Cerofolini.
65’ – Litigio tra Dickmann e Le Douaron, Rapuano decide di estrarre il giallo per entrambi.
62’ – Doppio cambio in casa Bari: Dentro Cuni e Cavuoti, fuori De Pieri e Mane.
60’ – Non ci sta il Bari. Dorval salta su uomini e trova Verreth che calcia, palla ribattuta dalla difesa rosanero.
57’ – Gol Palermo! Ha segnato Le Douaron. Palumbo cerca sulla sinistra Augello che appoggia per Ceccaroni, il cross del difensore è preciso sulla testa del francese che beffa Cerofolini.
56’ – Punizione per il Palermo. Destro di Ranocchia al centro, colpo di testa impreciso da parte del solito Bani.
50’ – Arriva il primo tiro in porta di Pohjanpalo. Il destro dal limite del centravanti si interrompe sulla schiena di Segre.
49’ – Crea il Palermo dalla sinistra. Augello trova Palumbo che cerca il cross teso in area di rigore, respinge il solito Pucino.
47’ – Subito pericoloso il Bari. Moncini riceve dalla sinistra e cerca un destro a giro, Pierozzi si oppone e respinge il tiro.
46’ – Possesso in favore degli uomini di Inzaghi.
Fischia Rapuano, iniziata la seconda frazione!
PRIMO TEMPO
45’+4’ – Fischia Rapuano, termina il primo tempo. Bari-Palermo è 0-0.
45’+2’ – Ancora una super opportunità per Bani. Pohjanpalo calcia, svirgolando, dal limite, con la palla che arriva sui piedi di Bani. Il centrale calcia trovando, però, l’opposizione di Stabile che salva i pugliesi.
45’ +1’ – Primo cambio del match. Fuori Rao, per infortunio, dentro Dickmann.
Saranno 4’ di recupero chiamati da Rapuano.
42’- Calcia in porta il Palermo. Palumbo recupera palla e si invola verso la porta. Con l’esterno cerca un compagno, con la sfera che arriva ad Augello: il suo mancino termina fuori.
38’ – Parte in contropiede il Bari con Rao, Palumbo in scivolata prende la sfera stendendo il n. 17. Per l’arbitro è fallo e giallo per il n.5. Palumbo, diffidato, salterà la prossima sfida del Palermo contro l’Empoli.
36’ – Calcia in porta Ranocchia. Dopo una mischia in area di rigore la palla arriva al n.10, che sposta la sfera e calcia col mancino. Palla fuori di poco.
32’ – Altro giallo in casa Bari! L’ ammonito questa volta è Stabile, a causa di perdita di tempo.
30’ – Si accende il match, si accende Palumbo. Grande giocata del n.5 che si auto lancia sulla fascia. Poi il cross basso alla ricerca di Pohjanpalo, il centravanti chiuso alla grade da Pucino.
29’ – Calcia in porta il Bari. Cerofolini serve Dorval che parte in solitaria, servendo al limite Rao. Il destro del n. 17 è bloccato da Joronen.
27’ – Ancora Palermo, ancora Bani pericoloso! Cross dalla destra verso il centro, il capitano rosanero di porta in area di rigore e sfiora di testa, senza trovare l’impatto con la sfera. Palla fuori.
25’- Arriva il primo giallo del match. Pucino ferma illegalmente Le Douaron, ammonito.
22’ – Occasione Palermo! Schema da calcio d’angolo con Ranocchia che trova Segre al limite. Il destro del centrocampista viene ribattuto da Cerofolini sui piedi di Bani, che a porta vuota calcia fuori.
19’ – Punizione Palermo. Mancino al centro di Palumbo che non trova la testa di nessun compagno in area di rigore.
18’- I rosanero attendono sul possesso passa dei pugliesi, in attesa di un contropiede vincente.
12’ – Prova a rispondere il Bari con la giocata in solitaria di Rao, esce Joronen che in presa bassa chiude n. 17.
11’- Occasione Palermo! Augello cerca col mancino Segre, che si inserisce in area, il n. 8 devia verso il centro dell’area, sbuca Le Douaron che col mancino per poco non infila Cerofolini.
7’- Perde una brutta palla il Palermo, con il Bari che prova a ripartire. Braunoder cerca al centro Mancini che spizzica e trova Mane. Contatto in area con Augello, per Rapuano non c’è fallo.
5’- Si affaccia in avanti il Palermo. Palumbo recupera la sfera e poi viene steso, conquistando una punizione.
3’ – De Pieri ci prova! Pugliesi in pressing, con la palla al centro di Mane proprio per in n. 49 che calcia al volo, palla deviata da Pierozzi in angolo.
2’ – Subito il Bari in pressione. Prima un angolo, poi un tentativo sventato dalla difesa rosanero.
1’ – Primo possesso in favore dei padroni di casa.
Fischia Rapuano, inizia il match!
IL TABELLINO
BARI: 31 Cerofolini, 11 Moncini, 17 Rao, 25 Pucino (C), 27 Braunoder, 29 Verreth, 30 Mane, 37 Stabile, 49 De Pieri, 51 Cistana, 93 Dorval.
A disposizione: 1 Pissardo, 3 Burgio, 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 13 Meroni, 15 Kassama, 19 Esteves, 20 Cavuoti, 24 Dickmann, 32 Colangiuli, 90 Cuni.
Allenatore: Longo.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini).
MARCATORI: Le Douaron 57’; Pohjanpalo 66’
AMMONITI: Pucino (Ba), Stabile (Ba), Palumbo (Ba), Le Douaron (Pa), Dickmann (Ba), Pierozzi (Pa)
NOTE: