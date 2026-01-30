Palermo, Osti: «Mercato difficile, ma la squadra è forte e isolata dalle voci»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Parla Carlo Osti e lo fa con la calma di chi guarda oltre il rumore di fondo. Nel pre partita di Bari-Palermo, il direttore sportivo rosanero è intervenuto ai microfoni di DAZN, affrontando i temi del mercato e della sfida del San Nicola.

«Il mercato è sempre esistito, soprattutto quello invernale», ha spiegato Osti. «È un mercato difficile, ma la squadra è isolata e continua a fare prestazioni al di là delle indiscrezioni». Un concetto chiaro, che fotografa il momento del Palermo: concentrazione sul campo e distacco dalle voci esterne.

Il dirigente rosanero ha poi ribadito la fiducia nel gruppo a disposizione di Inzaghi: «Siamo convinti di avere una squadra molto forte. Migliorarsi non è facile, ma il mercato offre opportunità che nascono e muoiono velocemente. Speriamo di saper cogliere quelle giuste per rinforzare la rosa».

Spazio anche alla partita. Osti non sottovaluta il Bari, nonostante la classifica: «È un avversario ostico, un testa-coda che presenta molte insidie. Hanno cambiato pelle da poco». Il Palermo, però, sa cosa deve fare: «Dobbiamo dimostrare di essere il Palermo e soprattutto sbloccarci anche in trasferta».

Altre notizie

092b56e0-aa3b-45e4-928e-b2afbb5f39fb

Palermo, Palumbo ammonito: salterà la sfida con l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Entella Palermo 1-1 (10)

Bari-Palermo live: cronaca e risultato in tempo reale

Rosario Di Stefano Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (42) pierozzi segre

Bari-Palermo formazioni ufficiali: le scelte di Longo e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (9) tifosi curva renzo barbera

Barbera, la svolta è vicina: ristrutturazione pronta per Euro 2032

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
gilardino-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Pisa, Gilardino blinda Tramoni: «Resta con noi, scelta condivisa»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Palermo, Johnsen sempre più vicino: passi avanti decisivi con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Modena, Sottil verso l’Empoli: «Con Pescara e Palermo operai, domani dovremo essere minatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Schermata_2025-03-22_alle_00.12.16-1742598886601.png--il_bari_appeso_a_un_filo__moreno_longo_l_ultima__carta_

Bari-Palermo, i convocati di Longo: out Nikolaou

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo padova 1-0 (48) inzaghi

Bari-Palermo: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 095845

Alessia, il tifo che unisce oltre i colori: Venezia e Palermo insieme

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
di-marzio

Palermo, avanti per Johnsen: contatti in corso con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
corrado

Il Tirreno: “Corrado chiude il caso Tramoni: «Avevo già risposto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

092b56e0-aa3b-45e4-928e-b2afbb5f39fb

Palermo, Palumbo ammonito: salterà la sfida con l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Palermo, Osti: «Mercato difficile, ma la squadra è forte e isolata dalle voci»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Entella Palermo 1-1 (10)

Bari-Palermo live: cronaca e risultato in tempo reale

Rosario Di Stefano Gennaio 30, 2026
palermo modena 1-1 (90) Brunori di mariano

Di Mariano lascia Modena: passa al Padova

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (42) pierozzi segre

Bari-Palermo formazioni ufficiali: le scelte di Longo e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026