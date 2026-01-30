Palermo, Osti: «Mercato difficile, ma la squadra è forte e isolata dalle voci»

Parla Carlo Osti e lo fa con la calma di chi guarda oltre il rumore di fondo. Nel pre partita di Bari-Palermo, il direttore sportivo rosanero è intervenuto ai microfoni di DAZN, affrontando i temi del mercato e della sfida del San Nicola.

«Il mercato è sempre esistito, soprattutto quello invernale», ha spiegato Osti. «È un mercato difficile, ma la squadra è isolata e continua a fare prestazioni al di là delle indiscrezioni». Un concetto chiaro, che fotografa il momento del Palermo: concentrazione sul campo e distacco dalle voci esterne.

Il dirigente rosanero ha poi ribadito la fiducia nel gruppo a disposizione di Inzaghi: «Siamo convinti di avere una squadra molto forte. Migliorarsi non è facile, ma il mercato offre opportunità che nascono e muoiono velocemente. Speriamo di saper cogliere quelle giuste per rinforzare la rosa».

Spazio anche alla partita. Osti non sottovaluta il Bari, nonostante la classifica: «È un avversario ostico, un testa-coda che presenta molte insidie. Hanno cambiato pelle da poco». Il Palermo, però, sa cosa deve fare: «Dobbiamo dimostrare di essere il Palermo e soprattutto sbloccarci anche in trasferta».