Cesena, Berti nel mirino della serie A

Tommaso Berti non smette di attirare attenzioni. Il centrocampista classe 2004, autore finora di quattro gol e sette assist in 33 presenze, si è confermato come uno dei giovani più promettenti del calcio italiano e un punto fermo della Nazionale Under 21.

Il futuro di Berti potrebbe però essere lontano dal Cesena. Secondo tuttocesena.it, il Cagliari ha messo sul piatto un’offerta da 2 milioni di euro, mentre il club romagnolo ne chiederebbe almeno 3 per lasciarlo partire. Una trattativa che tiene tutti con il fiato sospeso e che potrebbe vedere il talentuoso centrocampista fare il grande salto in Serie A già dalla prossima stagione.





I tifosi del Cesena osservano con apprensione: salutare un giovane così promettente non sarà facile, ma la chiamata della massima serie è difficile da ignorare. Se l’accordo andrà in porto, Berti sarà uno dei protagonisti del calciomercato estivo e uno dei nomi più caldi tra i giovani italiani da seguire.