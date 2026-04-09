Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare
Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha stilato il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.
- PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 20ª giornata
LECCE WOMEN-PALERMO WOMEN
Domenica 12 aprile, ore 15.30 – Castrignano de’ Greci (LE), Campo Comunale La Torre
- PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 26ª giornata
MONOPOLI-PALERMO
Sabato 11 aprile, ore 15.00 – Gioia del Colle (BA), Campo Sportivo Martucci
- UNDER 19 FEMMINILE
Eccellenza Femminile – 15ª giornata
CUS PALERMO-PALERMO
Domenica 12 aprile, ore 14.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
- UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 24ª giornata
FIORENTINA-PALERMO
Sabato 11 aprile, ore 14.00 – Bagno a Ripoli (FI), Rocco B. Commisso Viola Park
- UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Under 17 Femminile – 9ª giornata
PALERMO-NAPOLI
Sabato 11 aprile, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
- UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 25ª giornata
PALERMO-FROSINONE
Domenica 12 aprile, ore 15.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
- UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 25ª giornata
PALERMO-FROSINONE
Domenica 12 aprile, ore 13.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
- UNDER 15 FEMMINILE
Campionato Under 15 Femminile – 9ª giornata
PALERMO-FROSINONE
Domenica 12 aprile, ore 12.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
- UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 18ª giornata
PALERMO-CROTONE
Domenica 12 aprile, ore 10.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
- UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 18ª giornata
PALERMO-AVANTI TUTTA
Sabato 11 aprile, ore 17.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
- UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play – 18ª giornata
PALERMO-VALLE JATO
Sabato 11 aprile, ore 10.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
- UNDER 12 FEMMINILE
Campionato Esordienti Misti, 2ª giornata
SPORTING PALLAVICINO-PALERMO
Venerdì 10 aprile, ore 15.30 – Palermo, Campo Sportivo Trinakria
- UNDER 11 FEMMINILE
Campionato Pulcini 2° anno, 2ª giornata
PALERMO-PARTINICAUDACE
Venerdì 10 aprile, ore 15.00- Palermo, Campo Sportivo Don Orione