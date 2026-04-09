Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026


Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha stilato il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.

 

  • PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone D, 20ª giornata

LECCE WOMEN-PALERMO WOMEN


Domenica 12 aprile, ore 15.30 – Castrignano de’ Greci (LE), Campo Comunale La Torre

 

  • PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 26ª giornata

MONOPOLI-PALERMO

Sabato 11 aprile, ore 15.00 – Gioia del Colle (BA), Campo Sportivo Martucci

 

  • UNDER 19 FEMMINILE

Eccellenza Femminile – 15ª giornata

CUS PALERMO-PALERMO

Domenica 12 aprile, ore 14.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

 

  • UNDER 17 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 24ª giornata

FIORENTINA-PALERMO

Sabato 11 aprile, ore 14.00 – Bagno a Ripoli (FI), Rocco B. Commisso Viola Park

 

  • UNDER 17 FEMMINILE

Campionato Under 17 Femminile – 9ª giornata

PALERMO-NAPOLI

Sabato 11 aprile, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

 

  • UNDER 16 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 25ª giornata

PALERMO-FROSINONE

Domenica 12 aprile, ore 15.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

 

  • UNDER 15 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 25ª giornata

PALERMO-FROSINONE

Domenica 12 aprile, ore 13.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

 

  • UNDER 15 FEMMINILE

Campionato Under 15 Femminile – 9ª giornata

PALERMO-FROSINONE

Domenica 12 aprile, ore 12.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

 

  • UNDER 14 MASCHILE

Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 18ª giornata

PALERMO-CROTONE

Domenica 12 aprile, ore 10.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

 

  • UNDER 13 MASCHILE

Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 18ª giornata

PALERMO-AVANTI TUTTA

Sabato 11 aprile, ore 17.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

 

  • UNDER 12 MASCHILE

Campionato Fair Play – 18ª giornata

PALERMO-VALLE JATO

Sabato 11 aprile, ore 10.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

 

  • UNDER 12 FEMMINILE

Campionato Esordienti Misti, 2ª giornata

SPORTING PALLAVICINO-PALERMO

Venerdì 10 aprile, ore 15.30 – Palermo, Campo Sportivo Trinakria

 

  • UNDER 11 FEMMINILE

Campionato Pulcini 2° anno, 2ª giornata

PALERMO-PARTINICAUDACE

Venerdì 10 aprile, ore 15.00- Palermo, Campo Sportivo Don Orione

