Serie B, Frosinone–Palermo gratis su DAZN

DAZN ha annunciato che la sfida di Serie B tra Frosinone e Palermo sarà visibile gratuitamente questo fine settimana.

L’incontro, in programma venerdì 10 aprile alle ore 20:30 allo Stadio Benito Stirpe, aprirà il turno e rappresenta uno scontro diretto cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. Il Palermo, infatti, è distante 4 punti dal secondo posto occupato proprio dai laziali.





Per seguire la partita sarà sufficiente registrarsi su DAZN con un indirizzo email e una password. Dopo la creazione dell’account, basterà cliccare sull’icona raffigurante i due scudetti per avviare la trasmissione, senza alcun costo aggiuntivo.