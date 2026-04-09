Serie B, Frosinone–Palermo gratis su DAZN

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
palermo frosinone 0-0 (67)Segre

DAZN ha annunciato che la sfida di Serie B tra Frosinone e Palermo sarà visibile gratuitamente questo fine settimana.

L’incontro, in programma venerdì 10 aprile alle ore 20:30 allo Stadio Benito Stirpe, aprirà il turno e rappresenta uno scontro diretto cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. Il Palermo, infatti, è distante 4 punti dal secondo posto occupato proprio dai laziali.


Per seguire la partita sarà sufficiente registrarsi su DAZN con un indirizzo email e una password. Dopo la creazione dell’account, basterà cliccare sull’icona raffigurante i due scudetti per avviare la trasmissione, senza alcun costo aggiuntivo.

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