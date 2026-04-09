Lega Serie B e Live Charity: insieme per l’omaggio a Piermario Morosini
Non solo memoria, ma azioni concrete. A distanza di anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Piermario Morosini continua a vivere nel calcio italiano, trasformandosi in iniziative dedicate alla prevenzione e alla sicurezza.
La Lega Serie B, insieme a Live Charity e alla famiglia Morosini, celebra il centrocampista scomparso il 14 aprile 2012 durante una gara con la maglia del Livorno. In occasione della 34ª giornata di campionato, tutti i capitani scenderanno in campo con fasce personalizzate con il volto di Morosini, accompagnate da una grafica televisiva dedicata.
Un gesto simbolico che si affianca a un progetto concreto: le 20 squadre della Serie B doneranno una maglia ciascuna, che sarà messa all’asta insieme alle fasce da capitano. Il ricavato andrà a sostenere “Italia Cardioprotetta” e i lavori di riqualificazione del campo intitolato a Morosini a Bergamo.
«Ricordare Piermario significa trasformare il dolore in responsabilità», ha sottolineato il presidente Paolo Bedin. Un messaggio che va oltre il calcio e che tiene vivo l’esempio di un ragazzo ricordato da tutti per la sua umanità, prima ancora che per le sue qualità in campo.