Entella, Parodi: «Rabbia dopo Mantova, ma crediamo nella salvezza»
C’è ancora amarezza in casa Virtus Entella dopo la sconfitta nei minuti finali contro il Mantova 1911. Luca Parodi analizza il momento della squadra: «Fa male perdere così, soprattutto a pochi minuti dalla fine, e per una giocata del genere. Ci portiamo dietro rabbia e sconforto».
Il difensore biancoceleste invita però a reagire subito: «Dobbiamo trasformare queste sensazioni in energia positiva per preparare al meglio una partita molto difficile come quella contro il Venezia FC, che è primo in classifica».
Nonostante le difficoltà, la squadra continua a crederci: «Stiamo dando tutto, anche più dei nostri limiti. È un gruppo che sta lottando e che merita sostegno, perché siamo ancora lì a giocarci il nostro obiettivo».
Infine, un messaggio chiaro sulla corsa salvezza: «Sappiamo che non sarà facile, perché tante squadre stanno lottando per lo stesso traguardo, ma abbiamo fame, determinazione e voglia di farcela. Daremo tutto fino alla fine per conquistare la salvezza».