Entella, Parodi: «Rabbia dopo Mantova, ma crediamo nella salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Palermo Entella 3-0 (13) parodi augello

C’è ancora amarezza in casa Virtus Entella dopo la sconfitta nei minuti finali contro il Mantova 1911. Luca Parodi analizza il momento della squadra: «Fa male perdere così, soprattutto a pochi minuti dalla fine, e per una giocata del genere. Ci portiamo dietro rabbia e sconforto».

Il difensore biancoceleste invita però a reagire subito: «Dobbiamo trasformare queste sensazioni in energia positiva per preparare al meglio una partita molto difficile come quella contro il Venezia FC, che è primo in classifica».

Nonostante le difficoltà, la squadra continua a crederci: «Stiamo dando tutto, anche più dei nostri limiti. È un gruppo che sta lottando e che merita sostegno, perché siamo ancora lì a giocarci il nostro obiettivo».


Infine, un messaggio chiaro sulla corsa salvezza: «Sappiamo che non sarà facile, perché tante squadre stanno lottando per lo stesso traguardo, ma abbiamo fame, determinazione e voglia di farcela. Daremo tutto fino alla fine per conquistare la salvezza».

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