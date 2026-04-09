Frosinone–Palermo, sale il numero dei tifosi rosanero presenti. Il dato aggiornato

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
palermo modena 1-1 (70) tifosi

Come riportato da Tuttofrosinone, prosegue la vendita dei tagliandi per la sfida tra Frosinone e Palermo, in programma venerdì 10 aprile alle ore 20:30 allo Stadio Benito Stirpe.

Secondo l’ultimo aggiornamento, sono 235 i biglietti venduti nel settore ospiti, riservato ai tifosi rosanero. Un dato destinato a crescere nelle prossime ore, considerando che la vendita resterà aperta fino alle 19:00 di oggi, 9 aprile.

Si attende dunque un buon seguito da parte dei sostenitori del Palermo, pronti a far sentire il proprio supporto anche in trasferta in una gara importante per il prosieguo della stagione.


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