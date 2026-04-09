Palermo, arriva il “Final Pack 2 Games” per le ultime due gare della stagione. Le info

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
palermo carrarese tifosi

Il Palermo lancia il “FINAL PACK 2 GAMES”, un’iniziativa pensata per i tifosi rosanero in vista del finale di stagione. Con un unico titolo d’accesso, sarà possibile assistere alle ultime due partite casalinghe in programma allo Stadio Renzo Barbera, assicurandosi fin da subito il miglior posto disponibile.

Il pacchetto comprende le sfide contro il Cesena FC, in programma sabato 18 aprile alle ore 17:15, e contro l’US Catanzaro 1929, in calendario venerdì 1° maggio alle ore 15:00. Due appuntamenti cruciali per sostenere la squadra nel momento decisivo del campionato.


FINAL PACK – PREZZI A TARIFFA UNICA PER DUE PARTITE 

  • Curve: 44 euro 
  • Gradinata superiore: 56 euro 
  • Gradinata inferiore: 68 euro 

 

Il “FINAL PACK” è disponibile esclusivamente online sulla pagina ufficiale biglietteria Palermo FC fino al fischio d’inizio di Palermo–Cesena, la prima delle due gare comprese nel pacchetto, in programma sabato 18 aprile alle ore 17.15. 

 

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