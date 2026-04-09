Frosinone-Palermo, quote equilibrate: leggero vantaggio ai ciociari, ma è sfida apertissima

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
palermo frosinone 0-0 (87)pierozzi oyono

Il campo dirà la verità, ma intanto i bookmaker raccontano una gara apertissima. Frosinone-Palermo, in programma domani sera allo “Stirpe”, si presenta come uno degli scontri più incerti dell’intera stagione di Serie B anche secondo le quote.

Il segno “1”, ovvero la vittoria del Frosinone, oscilla mediamente tra 2.34 e 2.48. Le valutazioni più basse arrivano da Betfair (2.34) e Snai/StarVegas (2.35), mentre salgono fino a 2.48 su 888sport e LeoVegas. Un segnale chiaro: i ciociari partono leggermente favoriti, soprattutto per il fattore campo e la posizione in classifica.


Il pareggio, invece, è visto come un’opzione concreta e paga intorno a 3.20-3.45. La quota più bassa è quella proposta da Lottomatica (3.20), mentre diversi operatori – tra cui Bet365, Snai, StarVegas, AdmiralBet e 888sport – si attestano sul 3.40-3.45. Un’indicazione che conferma l’equilibrio atteso.

Per quanto riguarda il segno “2”, la vittoria del Palermo, le quote si muovono tra 2.50 e 2.85. La più “ottimista” per i rosanero è quella di 888sport (2.50), mentre salgono fino a 2.85 su Lottomatica e NetBet. In mezzo, valori come 2.68 (Betfair) e 2.75 (Snai e StarVegas).

Nel complesso, i numeri fotografano perfettamente il momento delle due squadre: Frosinone leggermente avanti, ma Palermo pienamente in partita. Nessuna fuga netta nelle quote, segno che il match può essere deciso da episodi.

Una partita da tripla, insomma, proprio come suggerisce il campo: uno scontro diretto che vale una stagione e che, anche per i bookmaker, non ha un vero padrone.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-09 094206

Palermo, torna “Rosanero Kids”: domenica al Barbera la festa dedicata ai più piccoli

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Screenshot 2026-04-09 082427

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo, arbitra Sozza: designazione top per la sfida che vale la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (65) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Frosinone-Palermo. Domani è in ballo la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
inzaghi gardini mirri osti (31)

Giornale di Sicilia: “Palermo, svolta globale: in Australia sfida alla Juventus con le big di Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Palermo Avellino 2-0 (97)

Giornale di Sicilia: “Palermo, a Frosinone serve la partita perfetta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Palermo Avellino 2-0 (100)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Joronen senza lesioni ma resta in dubbio per Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
perth-city-picture-data

Repubblica: “Palermo, rotta Australia: sfida alla Juve per la consacrazione globale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Palermo Avellino 2-0 (12)

Repubblica: “Palermo, Pintagro risponde alla Ciociaria: «Non solo Mattarella, abbiamo millenni di storia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Palermo Avellino 2-0 (35)

Repubblica: “Rosa, marcia da serie A. Ora bisogna sfatare il tabù scontri diretti”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
e0a5d7b766

Corriere dello Sport: “Frosinone, ultimi dubbi di Alvini: Ghedjemis verso il forfait”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
PALERMO MANTOVA RUI MODESTO

Corriere dello Sport: “Palermo, prove tattiche anti-Frosinone. Inzaghi pensa a Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Palermo Avellino 2-0 (92)

Corriere dello Sport: “Palermo, la difesa sfida il super attacco del Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo frosinone 0-0 (87)pierozzi oyono

Frosinone-Palermo, quote equilibrate: leggero vantaggio ai ciociari, ma è sfida apertissima

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Screenshot 2026-04-09 094206

Palermo, torna “Rosanero Kids”: domenica al Barbera la festa dedicata ai più piccoli

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Screenshot 2026-04-09 082427

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo, arbitra Sozza: designazione top per la sfida che vale la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Gazzetta dello Sport: “Allarme Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (65) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Frosinone-Palermo. Domani è in ballo la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026