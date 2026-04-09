Frosinone-Palermo, quote equilibrate: leggero vantaggio ai ciociari, ma è sfida apertissima

Il campo dirà la verità, ma intanto i bookmaker raccontano una gara apertissima. Frosinone-Palermo, in programma domani sera allo “Stirpe”, si presenta come uno degli scontri più incerti dell’intera stagione di Serie B anche secondo le quote.

Il segno “1”, ovvero la vittoria del Frosinone, oscilla mediamente tra 2.34 e 2.48. Le valutazioni più basse arrivano da Betfair (2.34) e Snai/StarVegas (2.35), mentre salgono fino a 2.48 su 888sport e LeoVegas. Un segnale chiaro: i ciociari partono leggermente favoriti, soprattutto per il fattore campo e la posizione in classifica.





Il pareggio, invece, è visto come un’opzione concreta e paga intorno a 3.20-3.45. La quota più bassa è quella proposta da Lottomatica (3.20), mentre diversi operatori – tra cui Bet365, Snai, StarVegas, AdmiralBet e 888sport – si attestano sul 3.40-3.45. Un’indicazione che conferma l’equilibrio atteso.

Per quanto riguarda il segno “2”, la vittoria del Palermo, le quote si muovono tra 2.50 e 2.85. La più “ottimista” per i rosanero è quella di 888sport (2.50), mentre salgono fino a 2.85 su Lottomatica e NetBet. In mezzo, valori come 2.68 (Betfair) e 2.75 (Snai e StarVegas).

Nel complesso, i numeri fotografano perfettamente il momento delle due squadre: Frosinone leggermente avanti, ma Palermo pienamente in partita. Nessuna fuga netta nelle quote, segno che il match può essere deciso da episodi.

Una partita da tripla, insomma, proprio come suggerisce il campo: uno scontro diretto che vale una stagione e che, anche per i bookmaker, non ha un vero padrone.