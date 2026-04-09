Palermo, torna “Rosanero Kids”: domenica al Barbera la festa dedicata ai più piccoli

Il Renzo Barbera si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Rosanero Kids”, l’evento dedicato ai bambini che torna con una veste rinnovata e ispirata alla primavera. L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, nel parterre della Tribuna Centrale, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Una mattinata pensata per unire divertimento e creatività, con un programma ricco di attività. I piccoli tifosi rosanero potranno partecipare a laboratori a tema primaverile, assistere a spettacoli di bolle, magia, trampolieri e giocoleria, oltre a cimentarsi in giochi con il pallone in una postazione dedicata.





Non mancheranno momenti più leggeri e “golosi”, con zucchero filato e popcorn, e una speciale area fotografica con scenografie a tema primavera per immortalare la giornata.

Particolare attenzione sarà riservata all’inclusività. Il club prosegue infatti il proprio impegno sociale coinvolgendo anche bambini con disturbi dello spettro autistico, grazie alla collaborazione con l’associazione palermitana “Elle ABA”, che curerà specifici laboratori dedicati.

L’iniziativa prevede anche un incentivo speciale: tutti i bambini fino a 10 anni che parteciperanno all’evento riceveranno un biglietto omaggio per assistere alla partita Palermo-Cesena, in programma sabato 18 aprile al Barbera.

Per ottenere il tagliando sarà necessario presentarsi con l’apposito modulo compilato e firmato da entrambi i genitori. La presenza di un accompagnatore abbonato permetterà di scegliere il settore del biglietto; in caso contrario, l’omaggio verrà assegnato in Gradinata Superiore Laterale. Ogni abbonamento potrà garantire fino a tre biglietti omaggio.

Un evento che conferma la volontà del Palermo di rafforzare il legame con le famiglie e i più piccoli, portando lo stadio a essere non solo teatro di calcio, ma anche luogo di aggregazione e inclusione.

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