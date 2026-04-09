Il Messaggero: “Frosinone-Palermo, arbitra Sozza: designazione top per la sfida che vale la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
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Sarà Simone Sozza a dirigere il big match tra Frosinone e Palermo, una scelta tutt’altro che casuale. Come racconta Alessandro Biagi su Il Messaggero, la designazione dell’internazionale di Seregno certifica il peso specifico di una gara che può decidere la corsa alla promozione diretta.

Secondo Alessandro Biagi su Il Messaggero, Frosinone-Palermo arriva in un momento cruciale: i ciociari vogliono difendere il secondo posto e magari allungare sul Monza, mentre i rosanero sono praticamente obbligati a vincere per restare agganciati alla Serie A.


Una sfida delicata anche per l’arbitro. Alessandro Biagi su Il Messaggero sottolinea come Sozza sia uno dei direttori di gara più affidabili del panorama italiano, reduce addirittura dalla direzione di Inter-Roma a San Siro. In stagione ha già arbitrato 25 partite tra Serie A, Serie B e competizioni europee.

Un profilo internazionale per una partita ad altissima tensione. Come evidenzia Alessandro Biagi su Il Messaggero, il fischietto avrà il supporto del VAR affidato a Gariglio e Monaldi, chiamati a garantire un arbitraggio il più possibile preciso in una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta.

Non sarà solo una questione tecnica. Alessandro Biagi su Il Messaggero mette in luce anche il significato più ampio della sfida: da una parte il modello Frosinone, costruito su una gestione “familiare” e sostenibile; dall’altra il Palermo del City Football Group, espressione di un progetto globale e ambizioso.

Due filosofie diverse, unite però dallo stesso obiettivo: la Serie A.

A rendere il clima ancora più caldo ci penserà anche l’assenza dei tifosi rosanero residenti in Sicilia, esclusi dalla trasferta per motivi di ordine pubblico. Un elemento che aumenta la pressione su campo e arbitro.

Come conclude Alessandro Biagi su Il Messaggero, quella dello “Stirpe” è una partita che va oltre i novanta minuti: è uno scontro tra modelli, ambizioni e visioni del calcio.

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