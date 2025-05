Baniya, niente riscatto: il Palermo non eserciterà l’opzione, il difensore rientra al Trabzonspor

Il futuro di Rayyan Baniya sembra ormai delineato. Secondo quanto riportato da fonti turche, il Palermo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 3,2 milioni di euro per il difensore classe 1999, arrivato in prestito dal Trabzonspor all’inizio della stagione.

La scelta del club rosanero è maturata dopo il mancato approdo in Serie A attraverso i playoff, risultato che ha inciso anche sulle strategie di mercato. Baniya, che ha collezionato diverse presenze in maglia rosanero, farà dunque ritorno in Turchia a fine stagione.

Sarà ora lo staff tecnico del Trabzonspor a valutare il futuro del centrale italo-burkinabé, che rientra formalmente tra i ranghi del club. Le sue prossime mosse dipenderanno dal giudizio dell’allenatore e dalle esigenze della rosa per la prossima stagione.