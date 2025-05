La Nazione: “Tutto è nelle mani di SuperPippo. Il Pisa non prenderà mai un Pohjanpalo…”

PISA – L’euforia per la promozione in Serie A si mescola all’incertezza sul futuro della panchina. Filippo Inzaghi, artefice dello storico salto di categoria, è al centro del dibattito cittadino: resterà alla guida del Pisa o cederà alle lusinghe di altri club, Palermo in primis?

Come riportato da La Nazione, la questione verrà chiarita nelle prossime ore, al termine del vertice con la dirigenza nerazzurra – presenti i fratelli Giuseppe e Giovanni Corrado, il ds Davide Vaira e il patron Alexander Knaster. L’incontro servirà per condividere ambizioni, risorse e strategie per affrontare al meglio il ritorno nella massima serie.

Nel frattempo, la città è in fermento. I tifosi si interrogano sul futuro di Inzaghi, diventato il simbolo di una squadra che ha saputo dominare la Serie B. Il Palermo lo segue con grande attenzione, e dall’isola continuano a rimbalzare voci di un’offerta importante. Ma solo il tecnico conosce la risposta.

Intanto il club guarda avanti. La promozione in A è una certezza, e lo Sporting Club Pisa si prepara a rinforzare la rosa. Come riporta La Nazione, la linea della dirigenza resta chiara: tra un nome altisonante come Pohjanpalo e un profilo più funzionale come Lind, si tenderà a privilegiare il secondo. Ma non mancheranno anche innesti di livello internazionale come Solbakken, segno di un progetto che punta alla competitività.

La palla, adesso, è tra i piedi di Pippo Inzaghi: protagonista assoluto del capolavoro nerazzurro, è atteso alla decisione che darà forma al Pisa del futuro.