Gazzetta dello Sport: “Brescia a rischio retrocessione: attesa la sentenza del TFN, playout verso Salernitana-Sampdoria”

I legali del Brescia stanno completando la linea difensiva in vista dell’udienza decisiva di domani dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Il club di Massimo Cellino rischia una penalizzazione complessiva di 8 punti: -4 da applicare subito per il mancato versamento di Irpef e Inps entro la scadenza di febbraio, e un ulteriore -4 da scontare nella prossima stagione per la violazione della scadenza di aprile.

Una sanzione analoga pende anche sul Trapani, anche se in questo caso non inciderà sulla classifica. In giudizio anche Foggia, Messina e Triestina, chiamate a rispondere per le violazioni riferite ad aprile.

I casi più delicati sono proprio quelli di Brescia e Trapani: entrambi i club avevano acquistato crediti d’imposta poi risultati inesistenti, come accertato dall’Agenzia delle Entrate. La conseguente inadempienza rispetto ai regolamenti sportivi espone ora le società a gravi conseguenze.

Secondo quanto anticipa la Gazzetta dello Sport, la linea del TFN — con sentenza attesa in serata — e quella della Corte d’Appello Federale, che si esprimerà entro il 12 giugno, è netta e potrebbe riscrivere la classifica finale della Serie B. In caso di conferma delle penalità, il Brescia retrocederebbe in Serie C, aprendo le porte a un playout tra Salernitana e Sampdoria (15 e 20 giugno), con il Frosinone salvo.

Le quattro squadre coinvolte, così come le finaliste dei playoff di Serie C (ritorno previsto il 7 giugno), beneficeranno di una deroga al termine ordinario del 6 giugno per le iscrizioni ai prossimi campionati.