Vivarini: «Bari? Risultato di Catanzaro iniezione di fiducia. Può arrivare ai playoff»

Vincenzo Vivarini, ex allenatore del Bari, si concede in intervista a Chiacchiere da Bari, per parlare del momento del Bari prossimo avversario dei rosanero.

«In B la classifica è sempre molto corta, il campionato combattuto e può succedere veramente di tutto. Per questo quello di B è il campionato che mi piace più di tutti. Quest’anno il Sassuolo ha fatto il vuoto e anche Pisa e Spezia sono squadre attrezzatissime. Ho visto il Bari a Carrara, ho visto una squadra che poteva fare qualcosa in più. A Catanzaro ha fatto una partita giusta, non è facile andare lì e fare risultato, questa può essere una bella iniezione di fiducia. Il Bari ha iniziato un progetto tecnico nuovo, Magalini secondo me ha fatto delle belle scelte. E’ chiaro che non è ancora una squadra ben definita, ma penso abbia delle carte in regola per arrivare nei playoff».