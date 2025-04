Aria di rivoluzione in casa Sampdoria. Il club ha deciso di esonerare Semplici per cambiare guida tecnica, affidata ad Evani. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Fabio Borini sarà reintegrato in rosa.

L’attaccante non può ovviamente figurare nella lista, ma tornerà ad assaporare il gruppo squadra.