Frosinone, Tsadjout: «Andremo a giocarci le nostre partite, anche con le prime della classe»

Frank Tsadjout, centranti di proprietà del Frosinone, è intervenuto durante Passione Frosinone per commentare il momento della squadra.

«Serve la consapevolezza che nelle ultime partite siamo una delle squadre più in forma del campionato. Questo ci deve dare fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Il campionato di Serie B nasconde tante insidie e ogni partita è una storia a sé, sono convinto che andremo a giocarci le nostre partite anche con le prime della classe. Quando sono arrivato si erano giocate già delle partite nelle quali la squadra aveva raccolto meno di quanto avrebbe meritato e pensavo fosse in credito con la fortuna. Avevo fiducia, anche vedendo il livello degli allenamenti, che le cose si sarebbero sistemate e difficilmente mi sarei immaginato una stagione del genere. Non lo vivo bene perché so qual è il mio ruolo e il motivo per il quale sono venuto a Frosinone. Non sto riuscendo a mettere in atto quello che io stesso sono convinto di poter fare, è una situazione nella quale purtroppo capita di ritrovarsi. L’unica soluzione per uscirne è il lavoro e mantenere sempre l’entusiasmo».