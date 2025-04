Monza, parte il countdown per la Serie B: c’è il ‘paracadute’. La cifra è enorme

Manca sempre meno all’epilogo finale in casa Monza. Il club è in attesa della sola aritmetica prima di dover programmare il prossimo campionato di Serie B. Come riportato da ‘Il Giorno’, a livello societario, però, il futuro è incerto: Fininvest, dopo la morte di Silvio Berlusconi, vorrebbe passare la mano e Adriano Galliani resta la figura cardine.

La certezza passa dalla cifra che incasserà il club lombardo: riceverà tra i 20 e i 25 milioni per il paracadute che permetterà al club di avere un’entrata economica non indifferente.