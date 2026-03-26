Vicenza, Rauti: «Qui ho trovato stabilità. Sogno la Serie A con questo club»

Nicola Rauti si gode la promozione in Serie B con il Vicenza e guarda già al futuro con ambizione. L’ex attaccante del Palermo, protagonista della stagione biancorossa, ha parlato ai microfoni di TrivenetoGoal, raccontando emozioni, crescita personale e obiettivi.

Come riportato da TrivenetoGoal, Rauti ha spiegato il forte legame con la piazza: «Avevo tanta voglia di tornare al Menti. Un fattore chiave è stato vedere un progetto alle mie spalle, qualcosa che cercavo da anni, oltre a un grande affetto che mi ha completamente convinto».





La promozione ha rappresentato una liberazione: «È stato bellissimo. L’anno scorso avevo chiuso con amarezza e questa promozione ha liberato tutta quella sofferenza», ha raccontato ancora l’attaccante a TrivenetoGoal.

Non sono mancati momenti difficili, soprattutto quando il gol tardava ad arrivare: «Quando non segni è normale frustrarsi, ma ho sempre cercato di aiutare la squadra. Questa è stata la nostra forza: non c’è mai stato l’io sopra la squadra».

Determinante anche il rapporto con mister Gallo: «Mi ha aiutato a tirare fuori qualcosa in più, ha creduto in me fin da subito. La sua mentalità è martellante e ha influenzato tutto il gruppo», ha sottolineato Rauti, come evidenziato da TrivenetoGoal.

Ora il futuro è chiaro: il riscatto è scattato e Rauti sarà ancora un giocatore del Vicenza. «Per me è molto importante. Venivo da anni incerti, ora ho trovato stabilità e ambizione. Voglio restare qui e migliorare ancora».

Sulla Serie B, l’ex Palermo non ha dubbi: «È un campionato più bello ma anche più impegnativo, con tante pressioni ed equilibrio. Però chi ha fatto bene in Serie C può fare bene anche in B».

Il legame con i tifosi è forte: «Posso solo dire grazie. Sono stati fondamentali fin dall’inizio, anche quando c’erano dubbi».

Infine, lo sguardo al futuro: «Speriamo in Serie A con il Vicenza».