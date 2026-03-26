Palermo, addio a Ferrara: il commosso ricordo social di Favo

La scomparsa di Giovanni Ferrara continua a scuotere il mondo rosanero. Tra i tanti messaggi di cordoglio, spicca quello di Massimiliano Favo, ex capitano del Palermo e protagonista di una delle pagine più importanti della storia del club.

Attraverso i social, Favo ha voluto ricordare l’ex presidente con parole cariche di affetto e riconoscenza, ripercorrendo anche un episodio significativo vissuto insieme negli anni più difficili.





«Caro presidente, ultimamente ci siamo rivisti a casa tua, in centro a Palermo. Ci siamo presi un caffè, eri contento di rivedermi dopo una vita. Ti voglio ricordare per quello che eri, una persona vera, con una grande dignità e sensibilità».

Un ricordo personale, che si intreccia con la storia sportiva del Palermo e con momenti complessi vissuti sotto la sua guida.

«Un aneddoto dell’ultimo anno in cui siamo stati assieme quando ero il tuo capitano. Era maggio e stava finendo la stagione calcistica, eravamo in B con parecchi stipendi arretrati. Con grande schiettezza mi dicesti: “Massimiliano in questo momento siamo in difficoltà ma non perdete una lira, fai stare serena la squadra”. Ma non avevamo dubbi, perché ti conoscevamo».

Parole che raccontano il lato umano di Ferrara, oltre quello dirigenziale, e che confermano il legame profondo costruito con i suoi giocatori.

«Un onore averti conosciuto, riposa in pace e un grande abbraccio alla famiglia a cui eri legatissimo».

Un messaggio che ha rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo l’affetto dei tifosi rosanero, che in Ferrara continuano a riconoscere una figura autentica e profondamente legata alla storia del club.