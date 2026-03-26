Il Mattino: “Avellino, Ballardini detta la linea: equilibrio e testa al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
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L’Avellino riparte con un obiettivo chiaro: non distrarsi e mantenere l’equilibrio in vista del rush finale. Come racconta Titti Festa su Il Mattino di Avellino, la sosta arriva nel momento giusto per ricaricare energie fisiche e mentali, ma anche per ritrovare concentrazione e uomini.

Il mantra è quello di Davide Ballardini: pensare «alla prossima partita», senza lasciarsi trascinare da pressioni o calcoli. Dopo tre giorni di riposo, i biancoverdi sono tornati ad allenarsi al Partenio-Lombardi, ancora una volta a porte aperte, segno di un rapporto diretto e continuo con la tifoseria.


Non mancano però le difficoltà, soprattutto sul fronte delle assenze. Palumbo e Kumi sono alle prese con la febbre, mentre Simic si allena a parte. Problemi anche per Sala, fermato da un fastidio alla caviglia. La buona notizia arriva invece da Favilli, che ha svolto gran parte della seduta con i compagni dopo il lungo stop: il suo eventuale recupero per la sfida di Pasqua contro il Palermo resta da valutare nei prossimi giorni.

Assente anche Daffara, impegnato con l’Under 21 azzurra, mentre Ballardini continua a chiedere intensità massima. Nella partitella a metà campo non sono mancati ritmo e agonismo: segnali chiari di una squadra che vuole alzare il livello e azzerare le gerarchie, soprattutto in attacco, dove le scelte restano aperte.

Intanto, l’entusiasmo dei tifosi non si ferma. Come sottolinea Titti Festa su Il Mattino di Avellino, gli allenamenti a porte aperte continuano ad attirare famiglie e appassionati. Tra loro anche chi arriva da lontano, come Luigi Proto, che ha trasmesso al figlio la passione per il “lupo”: un legame che va oltre i risultati e che rappresenta la vera forza dell’Avellino.

Ora testa al Palermo. Senza distrazioni. Con equilibrio. E con la consapevolezza che ogni dettaglio può fare la differenza.

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