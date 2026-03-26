Tuttosport: “La Serie B torna a sfornare talenti difensivi di alto livello”

La Serie B torna a sfornare talenti difensivi di alto livello e, dopo il caso Gatti, un nuovo nome si prende la scena: Daniel Tonoli. Come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, il centrale del Modena è oggi uno dei profili più osservati del panorama cadetto, attirando l’interesse di diversi club di Serie A.

Classe 2001, Tonoli è il perno della miglior difesa del campionato, con appena 25 gol subiti, dato che certifica la solidità del Modena. Ancora Gianluca Scaduto, su Tuttosport, sottolinea come il rendimento del difensore sia stato determinante per il cammino dei canarini, attualmente in piena zona playoff.





La crescita del giocatore è stata rapidissima. Solo un anno fa militava in Serie C con la Pergolettese, prima di essere acquistato dal Modena nel gennaio 2025 e lasciato in prestito fino a fine stagione. Una scelta lungimirante, evidenziata da Gianluca Scaduto su Tuttosport, che oggi si traduce in un investimento pronto a generare plusvalenza.

Su Tonoli si è scatenata una vera e propria corsa. L’Inter è pronta a muoversi concretamente, seguendo la stessa strategia adottata per Massolin, già acquistato dal Modena e lasciato in prestito. Come evidenzia ancora Gianluca Scaduto di Tuttosport, i nerazzurri potrebbero chiudere l’operazione per poi girare il difensore al Genoa, club da tempo interessato al giocatore e specializzato nella valorizzazione dei giovani.

Attenzione però anche all’Atalanta, che segue il profilo da mesi e potrebbe inserirsi con forza nella trattativa, forte di una struttura tecnica ideale per la crescita del calciatore.

I numeri parlano chiaro: Tonoli è un titolare inamovibile, ha saltato solo le gare per squalifica e ha contribuito anche in fase offensiva con 5 gol. Prestazioni che, come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, lo rendono uno dei difensori più completi della categoria.

Nel frattempo, il Modena si gode il momento. La famiglia Rivetti, proprietaria del club, osserva con soddisfazione una stagione che porterà i gialloblù ai playoff, con il sogno Serie A ancora vivo. E proprio da operazioni come quella di Tonoli potrebbero arrivare le risorse per costruire il futuro.

Il percorso è tracciato: dalla Serie C ai riflettori della Serie A, Tonoli è pronto al grande salto.