Palermo, Bani chiama il Barbera: «Non molliamo, ci siamo fatti un mazzo così»

Il Palermo si prepara al rush finale con una certezza: ogni partita sarà decisiva. A partire dalla sfida contro l’Avellino, crocevia fondamentale prima del big match di Frosinone. Mattia Bani, nell’intervista a Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, non lascia spazio a calcoli.

«Vero, ma se non battiamo l’Avellino è tutto inutile».





Un concetto chiaro, diretto, che fotografa perfettamente il momento dei rosanero. Prima di guardare oltre, bisogna vincere subito.

Nel frattempo, il difensore sottolinea anche il legame sempre più forte con la tifoseria, protagonista anche dopo la sconfitta di Monza:

«Mi è successo solo una volta a Genova, vedere i tifosi acclamarci dopo Monza comunque è stato davvero emozionante. Vuol dire che riconoscono quello che stiamo facendo».

Un segnale importante, che può diventare un’arma in più nelle ultime sei giornate. E proprio in vista del match con l’Avellino, Bani lancia un messaggio chiaro al pubblico del Barbera:

«Ci sono stati a inizio stagione e sarebbe bello rivederli. Io fino a quando c’è da battagliare ci credo: ci siamo fatti un mazzo così e non molliamo».

Parole da leader, da capitano vero. Il Palermo vuole giocarsi tutto fino alla fine. E lo farà insieme alla sua gente.