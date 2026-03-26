Palermo, Bani avverte: «Dobbiamo cambiare negli scontri diretti»

Nel momento decisivo della stagione, il Palermo è chiamato a fare un salto di qualità soprattutto negli scontri diretti. Mattia Bani, nell’intervista a Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, individua uno dei limiti principali del percorso rosanero.

«È una tendenza che dovremo cambiare. Poi ogni partita fa storia a sé, penso ai due confronti con il Monza: sono state due prestazioni diverse, eppure abbiamo perso lo stesso 3-0».





Un tema che si lega anche all’atteggiamento della squadra, spesso accusata di non essere sempre riuscita a imporsi contro le big. Ma il difensore respinge l’idea di un Palermo rinunciatario:

«Non penso, la filosofia di Inzaghi è di provare a vincere sempre. Alcuni match li abbiamo affrontati quando non eravamo quelli che siamo diventati».

Adesso, però, non c’è più margine di errore. Le ultime sei partite rappresentano un vero e proprio spartiacque, a partire dalla sfida contro l’Avellino:

«Fare una grandissima sosta per mettere benzina per il rush finale e poi pensare all’Avellino. Ballardini l’ho avuto al Genoa e so che ci darà filo da torcere».

Un messaggio chiaro: il Palermo deve alzare il livello proprio contro le avversarie dirette. Perché è lì che si decide la promozione.