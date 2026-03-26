Palermo, Bani leader silenzioso: «La fascia? Mi comporto sempre allo stesso modo»

Da Genova a Palermo, sempre con la stessa responsabilità sulle spalle. Mattia Bani si è ritrovato capitano anche in rosanero, confermando il suo ruolo centrale nello spogliatoio. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il difensore vive la fascia con naturalezza, senza cambiare atteggiamento.

«No, mi fa piacere, ma per me vestire o meno la fascia cambia poco, perché mi comporto nella stessa maniera».





Eppure, numeri alla mano, con lui capitano il Palermo ha infilato una lunga serie positiva. Un dato che lo stesso Bani ridimensiona con ironia:

«Sono stato fortunato (ride, ndr). Abbiamo avuto una switch mentale, dovevamo conoscerci meglio tutti, giocatori e tecnico. Alla fine in 19 partite abbiamo subito solo due sconfitte, significa un girone, non male».

Nonostante il rendimento solido, i rosanero non sono andati oltre il quarto posto. Una posizione che lascia spazio a qualche riflessione, tra meriti altrui e rimpianti:

«Credo che alla fine le cose si bilancino in base a quello che uno merita: qualche punto l’hai perso immeritatamente, qualche volta l’hai trovato dove non meritavi. Quello che stiamo facendo non basta per stare davanti perché c’è chi ha fatto qualcosa di più e gli vanno fatti i complimenti. Mi sembra che nelle passate stagioni con 61 punti non saremmo mai stati quarti ma in zona promozione».

Parole lucide, da leader vero. Senza alibi, ma con la consapevolezza di essere ancora pienamente in corsa.