Palermo, Bani trascina e ci crede: «Vogliamo regalare qualcosa di importante a questa città»

Il Palermo si aggrappa ai suoi leader per alimentare il sogno promozione, e tra questi c’è senza dubbio Mattia Bani. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il difensore rosanero è diventato un fattore decisivo anche in fase offensiva, confermando il vecchio adagio secondo cui a volte la miglior difesa è l’attacco.

Due gol consecutivi contro Juve Stabia e Padova, oltre a un rigore procurato: numeri che certificano il momento straordinario del centrale, sempre più determinante nel finale di stagione.





«Mi è spesso capitato di fare qualche gol e mi piace incidere in area sulle palle inattive o anche in fase offensiva. Il mio ruolo è un altro e quindi prima di tutto è fondamentale che difenda bene, ma mi piace guardare all’apporto offensivo».

Bani è ormai vicino al suo record personale di quattro reti in Serie A con il Bologna, un traguardo che non nasconde di voler superare:

«Beh superarlo, una volta che ci sono non mi tiro indietro».

La vittoria di Padova, arrivata in inferiorità numerica e nei minuti finali, potrebbe rappresentare una svolta nella stagione rosanero. Un successo che tiene vive le ambizioni di promozione diretta:

«Sono stati tre punti fondamentali in una partita difficile e giocata in 10 per 70’. Una vittoria che ci tiene a giocarcela fino alla fine. Ci sono quattro squadre che stanno facendo un campionato straordinario. Siamo tutte lì con qualche punto di differenza. L’obiettivo delle prossime sei è cercare di fare più punti possibile per vedere poi dove saremo. Inseguendo ci dovremo far trovare pronti».

Il messaggio lanciato da Inzaghi, convinto che il Palermo possa arrivare in Serie A, è stato accolto positivamente dallo spogliatoio, come conferma lo stesso difensore:

«In modo positivo, ma è il pensiero che abbiamo tutti perché crediamo in quello che stiamo facendo, vogliamo cercare di regalare qualcosa di importante a questa città, che se lo merita ampiamente. Ci stiamo provando, secondo me facendo ottime cose, ma non è mai facile costruire quasi da zero, perché sono cambiati tanti giocatori ed è cambiato l’allenatore».

Parole che raccontano ambizione, consapevolezza e voglia di arrivare fino in fondo. Il Palermo ci crede. E con un Bani così, anche la difesa diventa arma decisiva.