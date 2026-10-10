Vicenza-Pisa 0-3, Bianco: «Dominio dall’inizio alla fine. Possiamo dar fastidio a tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
BIANCO PISA

Paolo Bianco si gode la vittoria del suo Pisa contro il Vicenza. Il tecnico nerazzurro ha commentato il successo per 3-0, sottolineando la superiorità mostrata dalla squadra, ma invitando tutti a mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni.

«Abbiamo dominato dall’inizio alla fine»

L’allenatore si è detto soddisfatto della prestazione, pur mantenendo un atteggiamento prudente: «Sono soddisfatto e sono preoccupato. Abbiamo fatto una sorta di rodaggio, ma abbiamo dominato dall’inizio alla fine. Però è lunga, dobbiamo stare molto molto calmi».

Bianco ha poi spiegato come la sosta abbia permesso al gruppo di lavorare su alcuni aspetti: «Abbiamo beneficiato della sosta lunga per risolvere alcune problematiche». Nonostante il risultato, il tecnico guarda già avanti: «Questa gara ormai è già finita». La concentrazione è infatti rivolta alla prossima sfida contro la Cremonese.

Il successo ottenuto sul campo del Vicenza, secondo Bianco, dimostra il valore collettivo della formazione nerazzurra: «Quando una squadra vince su un campo come quello di Vicenza, in questo modo, parlare dei singoli è riduttivo».

«Siamo una squadra unita»

Il tecnico ha voluto sottolineare anche il contributo di chi è subentrato a gara in corso, evidenziando l’importanza di tutto il gruppo: «Bene i titolari, ma chi è entrato, anche cinque minuti, è stato fondamentale. Siamo una squadra unita, non un singolo o due».

Bianco ha poi ribadito la necessità di mantenere i piedi per terra, soprattutto in vista di un calendario impegnativo: «Dobbiamo stare coi piedi a terra e pensare che abbiamo ora gare ancora più dure di fronte a noi».

Infine, l’allenatore ha espresso fiducia nelle potenzialità della squadra, indicando nell’atteggiamento la chiave per continuare a ottenere risultati: «Se confermeremo quanto visto ci possiamo divertire. Se l’atteggiamento è questo potremmo dar fastidio a tanti».

Il Pisa riparte dunque dal convincente 3-0 contro il Vicenza, con Bianco soddisfatto della prova collettiva ma già concentrato sul prossimo appuntamento contro la Cremonese.

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