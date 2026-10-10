Palermo, Estevez esulta dopo il 2-4 all’Empoli: «Grande vittoria, continuiamo a migliorare»

Dopo il successo per 2-4 sul campo dell’Empoli, anche Estevez ha voluto celebrare la vittoria del Palermo attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. Il centrocampista rosanero ha sottolineato l’importanza della prestazione collettiva, ringraziando anche i tifosi per il sostegno ricevuto.

«Grande vittoria. Grande sforzo di tutti. Continuiamo a lavorare e migliorare. Grazie ai tifosi per il sostegno. Forza Palermo 🖤🩷», ha scritto il giocatore sui social.





Parole che testimoniano la soddisfazione per i tre punti conquistati e la volontà di proseguire sulla strada intrapresa, con l’obiettivo di continuare a crescere e migliorare partita dopo partita. Il successo contro l’Empoli regala entusiasmo all’ambiente rosanero, con i giocatori che hanno voluto condividere la propria gioia con i tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nahuel Estevez (@esteveznahuel)