Palermo, Estevez esulta dopo il 2-4 all’Empoli: «Grande vittoria, continuiamo a migliorare»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
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Dopo il successo per 2-4 sul campo dell’Empoli, anche Estevez ha voluto celebrare la vittoria del Palermo attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. Il centrocampista rosanero ha sottolineato l’importanza della prestazione collettiva, ringraziando anche i tifosi per il sostegno ricevuto.

«Grande vittoria. Grande sforzo di tutti. Continuiamo a lavorare e migliorare. Grazie ai tifosi per il sostegno. Forza Palermo 🖤🩷», ha scritto il giocatore sui social.


Parole che testimoniano la soddisfazione per i tre punti conquistati e la volontà di proseguire sulla strada intrapresa, con l’obiettivo di continuare a crescere e migliorare partita dopo partita. Il successo contro l’Empoli regala entusiasmo all’ambiente rosanero, con i giocatori che hanno voluto condividere la propria gioia con i tifosi.

 

 

 

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