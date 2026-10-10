Empoli-Palermo, Cassandro festeggia sui social: «Contentissimo per questa grandissima vittoria»
Il Palermo conquista una vittoria importante per 2-4 sul campo dell’Empoli e tra i protagonisti della giornata c’è anche Tommaso Cassandro, autore di una rete. Per il calciatore rosanero, oltre alla soddisfazione per il successo della squadra, è arrivata anche la gioia del primo gol con questa maglia.
Al termine della partita, Cassandro ha affidato a Instagram tutta la propria felicità, pubblicando un messaggio significativo: «Un secondo grande inizio».
Il difensore ha poi aggiunto: «Sono contentissimo per questa grandissima vittoria di squadra e per il primo gol con questa maglia. Continuiamo così 💪🏼».
Parole che testimoniano l’entusiasmo del giocatore per una giornata speciale, tra il successo esterno contro l’Empoli e la soddisfazione personale per la prima rete in rosanero.
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