Serie B, pari senza gol tra Arezzo e Cremonese. La classifica aggiornata

Termina senza reti la sfida tra Arezzo e Cremonese, iniziata alle 19:30 e valida per il campionato di Serie B. Uno 0-0 caratterizzato da diverse occasioni da gol, interventi decisivi dei portieri e dall’espulsione di Pezzella nella ripresa, che ha costretto gli ospiti a giocare in inferiorità numerica.

Nel primo tempo è la Cremonese a rendersi pericolosa in più occasioni. Al 18′ Nasti, dopo una spizzata di Grassi, riesce ad anticipare due difensori, ma trova la grande risposta di Nunziante. L’Arezzo replica soprattutto con Pattarello, protagonista di diverse iniziative offensive, mentre al 20′ un possibile tocco di mano nell’area dei padroni di casa viene valutato dal VAR, che lascia proseguire il gioco. Si va al riposo sullo 0-0.





La ripresa si apre con l’Arezzo più intraprendente. Al 16′ Cerri impegna Fulignati con un colpo di testa, costringendo il portiere grigiorosso a un intervento importante. Un minuto dopo, però, arriva l’episodio che cambia la partita: Pezzella, già ammonito, commette un fallo su Sala e riceve il secondo cartellino giallo, lasciando la Cremonese in dieci uomini.

Con la superiorità numerica, l’Arezzo aumenta la pressione e al 19′ spreca una grande opportunità con Tavernelli, che non riesce a sfruttare un cross di Arena sul secondo palo. Nel finale i padroni di casa continuano a cercare il gol, soprattutto con Mancuso, pericoloso al 37′ e al 40′, ma senza trovare la precisione necessaria per sbloccare il risultato.

Dopo quattro minuti di recupero, il direttore di gara fischia la fine: Arezzo e Cremonese si dividono la posta in palio. I padroni di casa non riescono a sfruttare fino in fondo la superiorità numerica, mentre i grigiorossi portano a casa un punto al termine di una ripresa complicata dall’espulsione di Pezzella.

La classifica aggiornata

Palermo – 16 punti (6 gare)

Südtirol – 12 punti (6 gare)

Mantova – 11 punti (5 gare)

Ascoli – 11 punti (6 gare)

Avellino – 10 punti (6 gare)

Modena – 10 punti (5 gare)

Pisa – 10 punti (6 gare)

Benevento – 10 punti (6 gare)

Arezzo – 7 punti (6 gare)

Hellas Verona – 7 punti (5 gare)

Padova – 7 punti (5 gare)

Cesena – 7 punti (6 gare)

Virtus Entella – 6 punti (6 gare)

Empoli – 6 punti (6 gare)

Cremonese – 6 punti (6 gare)

L.R. Vicenza – 5 punti (6 gare)

Sampdoria – 4 punti (6 gare)

Catanzaro – 3 punti (5 gare)

Juve Stabia – 2 punti (6 gare)

Carrarese – 1 punto (5 gare)