Serie B, Sudtirol-Ascoli 0-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
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Termina a reti inviolate la sfida d’alta classifica tra Südtirol e Ascoli. Una partita combattuta, con occasioni da entrambe le parti e un risultato rimasto in bilico fino al fischio finale.

La chance più nitida per i padroni di casa arriva al 58′, quando il Südtirol colpisce il palo, sfiorando il vantaggio. L’Ascoli risponde all’87’ con una grande opportunità, ma Plizzari si supera con una splendida parata in allungo, salvando il risultato.


Lo 0-0 finale premia l’equilibrio tra le due formazioni e consente al Südtirol di proseguire la propria striscia di imbattibilità in campionato. Un punto a testa al termine di una gara in cui non sono mancate le occasioni per sbloccare il risultato.

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