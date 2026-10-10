Serie B, Benevento-Cesena 2-0: gli highlighs del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
Screenshot 2026-10-10 205709

Il Benevento di Floro Flores supera il Cesena per 2-0 e conquista la terza vittoria consecutiva. Al 25′ è Antonis Siatounis a sbloccare il risultato, finalizzando al meglio l’assist di Okereke e portando avanti i padroni di casa.

Nella ripresa il Cesena prova a reagire e trova anche la rete del pareggio con Bisoli, ma l’intervento del VAR annulla il gol, mantenendo in vantaggio la formazione campana.


Nel finale, con gli ospiti proiettati in avanti alla ricerca dell’1-1, il Benevento chiude definitivamente i conti. Al 90’+3 Cherubini finalizza un contropiede letale e firma il definitivo 2-0.

La Strega festeggia così un altro successo importante, confermando il proprio ottimo momento di forma e dando continuità ai risultati sotto la guida di Floro Flores.

Altre notizie

Chiappella

Entella-Juve Stabia 1-1, Chiappella: «Il gol è la fotografia del nostro carattere. Siamo rimasti aggrappati fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
843548480_3462086470631943_5563651421560074643_n

Serie B, il Pisa travolge il Vicenza 3-0 e sale al settimo posto: Palermo sempre primo a +4. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
Screenshot 2026-10-10 185441

Palermo, Corona decisivo al 96′: il talento rosanero salva l’Entella contro la Juve Stabia. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
Screenshot 2026-10-10 173755

Empoli-Palermo 2-4, Marco Fortin: «Rosanero strameritatamente vincitori. Mattia aveva parato il rigore, peccato per la ripetizione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
Screenshot 2026-10-10 182310

Empoli-Palermo 2-4, gli highlights: rimonta spettacolare dei rosanero, quattro gol e tante emozioni al Castellani (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
Screenshot 2026-10-10 175039

Juve Stabia, furia De Vito dopo il pari con l’Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
images

Empoli-Palermo 2-4, Saporiti: «Ci è mancata la consapevolezza nel difendere il vantaggio. Il Palermo è partito fortissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Empoli-Palermo 2-4, Andreoletti: «Rosanero con tutte le qualità per andare in Serie A. Per fortuna non li affronteremo sempre»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Serie B, risultati e classifica dopo le gare delle 15: Palermo show a Empoli, 4-2 e fuga in vetta. Benevento batte Cesena, Südtirol frenato dall’Ascoli

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
Screenshot 2026-10-10 154330

Serie B, risultati dei primi tempi e classifica live: Palermo fermo a Empoli, Benevento avanti sul Cesena. Rosanero a +2 sul Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
andreoletti

Il Tirreno: “Empoli, è come un nuovo inizio. C’è subito la corazzata Palermo: Andreoletti al battesimo di fuoco”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
c37c998406

Avellino, poker devastante alla Sampdoria: 4-1 in mezz’ora. Gravi incidenti fuori dal Partenio Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-10 205709

Serie B, Benevento-Cesena 2-0: gli highlighs del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
Chiappella

Entella-Juve Stabia 1-1, Chiappella: «Il gol è la fotografia del nostro carattere. Siamo rimasti aggrappati fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
843548480_3462086470631943_5563651421560074643_n

Serie B, il Pisa travolge il Vicenza 3-0 e sale al settimo posto: Palermo sempre primo a +4. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
Screenshot 2026-10-10 185441

Palermo, Corona decisivo al 96′: il talento rosanero salva l’Entella contro la Juve Stabia. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
de angelis primavera

Palermo Primavera, 0-0 contro il Frosinone. De Angelis: «Meritavamo di vincere, i ragazzi stanno crescendo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026