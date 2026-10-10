Serie B, Benevento-Cesena 2-0: gli highlighs del match

Il Benevento di Floro Flores supera il Cesena per 2-0 e conquista la terza vittoria consecutiva. Al 25′ è Antonis Siatounis a sbloccare il risultato, finalizzando al meglio l’assist di Okereke e portando avanti i padroni di casa.

Nella ripresa il Cesena prova a reagire e trova anche la rete del pareggio con Bisoli, ma l’intervento del VAR annulla il gol, mantenendo in vantaggio la formazione campana.





Nel finale, con gli ospiti proiettati in avanti alla ricerca dell’1-1, il Benevento chiude definitivamente i conti. Al 90’+3 Cherubini finalizza un contropiede letale e firma il definitivo 2-0.

La Strega festeggia così un altro successo importante, confermando il proprio ottimo momento di forma e dando continuità ai risultati sotto la guida di Floro Flores.

