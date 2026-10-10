Entella-Juve Stabia 1-1, Chiappella: «Il gol è la fotografia del nostro carattere. Siamo rimasti aggrappati fino alla fine»

Andrea Chiappella ha commentato il pareggio per 1-1 tra Virtus Entella e Juve Stabia, al termine di una gara combattuta e caratterizzata da diverse polemiche. Il tecnico biancoceleste ha analizzato la prestazione della sua squadra, riconoscendo i meriti degli avversari e sottolineando la determinazione mostrata fino all’ultimo minuto.

L’allenatore ha evidenziato le difficoltà incontrate nella gestione del pallone e nella fase offensiva: «Si è andati veloci nel primo tempo, c’è stata un po’ di frenesia e poco palleggio, da entrambe le parti». Chiappella ha poi riconosciuto la qualità della Juve Stabia, sottolineandone la capacità di gestire il gioco e sfruttare gli spazi, soprattutto nella ripresa.





«Affrontare la Juve Stabia non è semplice. La definisco un’ottima squadra, è una squadra forte e l’ha dimostrato», ha dichiarato il tecnico, ammettendo anche alcune difficoltà della propria formazione: «È mancata un po’ di qualità e un po’ di scelta negli ultimi metri».

Nonostante le difficoltà del secondo tempo e lo svantaggio subito, l’Entella ha continuato a lottare, trovando nel finale la rete del pareggio. Un risultato che, secondo Chiappella, racconta soprattutto il carattere del gruppo: «Rimanere in partita, rimanere aggrappati, anche un po’ con i nervi e con un po’ di confusione, ma mentalmente siamo rimasti attaccati alla partita fino alla fine».

Il tecnico ha infine ribadito l’importanza di non arrendersi, anche nei momenti più complicati: «È difficile rimanere dentro la gara fino alla fine, e le partite diventano sempre più importanti e fondamentali». Un punto che l’Entella conquista grazie alla tenacia e alla capacità di crederci fino all’ultimo.